Žena iz Švicarske ukrala naušnice iz zlatare u Laktašima

Pripadnici Policijske stanice Laktaši uhapsili su ženu iz Švicarske čiji su inicijali J.E. zbog sumnje da je ukrala nekoliko pari zlatnih naušnica iz zlatare u Laktašima, saopšteno je iz Policijske uprave Banja Luka.

Vlasnica zlatare prijavila je juče policiji da je nepoznata žena ukrala zlatne naušnice sa prodajnog pulta.

Kod J.E, koja je osumnjičena da je počinila krivično djelo teška krađa, pronađeni su i oduzeti ukradeni predmeti.

Sve mjere preduzete su pod nadzorom tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci.