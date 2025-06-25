Teška nesreća na Bradini: Dvije osobe povrijeđene

Dvije osobe su lakše povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se danas u 11.10 sati dogodila na magistralnom putu M-17 na lokalitetu Bradina kod Konjica, potvrđeno je za portal "Avaza" iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Kako nam je rečeno u nesreći su učestvovali M. L. (73) i H. M. (39) koji su upravljali automobilima Golf 5 i Golf 4.

Više informacija bit će poznato nakon uviđaja koji obavljaju pripadnici Policijske uprave Konjic.

Zbog ove nesreće saobraćaj se na tom dijelu puta odvijao usporeno.