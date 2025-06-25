Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KOD KONJICA

Teška nesreća na Bradini: Dvije osobe povrijeđene

Kako nam je rečeno u nesreći su učestvovali M. L. (73) i H. M. (39) koji su upravljali automobilima Golf 5 i Golf 4

Nesreća u Bradini. Čitatelj

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

25.6.2025

Dvije osobe su lakše povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se danas u 11.10 sati dogodila na magistralnom putu M-17 na lokalitetu Bradina kod Konjica, potvrđeno je za portal "Avaza" iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Kako nam je rečeno u nesreći su učestvovali M. L. (73) i H. M. (39) koji su upravljali automobilima Golf 5 i Golf 4.

Više informacija bit će poznato nakon uviđaja koji obavljaju pripadnici Policijske uprave Konjic.

Zbog ove nesreće saobraćaj se na tom dijelu puta odvijao usporeno.

Nesreća u Bradini. Avaz

# KONJIC
# MUP HNK
# BRADINA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.