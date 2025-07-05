Treći požar na vozilu u nekoliko sati: Vatra zahvatila automobil na brzoj cesti u Blažuju kod Sarajeva

Na brzoj cesti u Blažuju kod Sarajeva poslijepodne je izbio požar na automobilu, zbog čega su intervenirali vatrogasci.

Ovo je već treći slučaj zapaljenja vozila u posljednjih nekoliko sati na cestama u Bosni i Hercegovini.

Iz Profesionalne vatrogasne brigade (PVB) Sarajevo potvrdili su da su na mjesto događaja poslali svoju ekipu, te su naveli da je to jedina informacija kojom trenutno raspolažu.

S druge strane, iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo su kazali da im ovaj požar nije zvanično prijavljen.