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INTERVENISALI VATROGASCI

Treći požar na vozilu u nekoliko sati: Vatra zahvatila automobil na brzoj cesti u Blažuju kod Sarajeva

Ovo je već treći slučaj zapaljenja vozila u posljednjih nekoliko sati na cestama u Bosni i Hercegovini

Požar u Blažuju - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

5.7.2025

Na brzoj cesti u Blažuju kod Sarajeva poslijepodne je izbio požar na automobilu, zbog čega su intervenirali vatrogasci. 

Ovo je već treći slučaj zapaljenja vozila u posljednjih nekoliko sati na cestama u Bosni i Hercegovini.

Iz Profesionalne vatrogasne brigade (PVB) Sarajevo potvrdili su da su na mjesto događaja poslali svoju ekipu, te su naveli da je to jedina informacija kojom trenutno raspolažu.

S druge strane, iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo su kazali da im ovaj požar nije zvanično prijavljen.

# POŽAR
# BLAŽUJ
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