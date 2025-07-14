Opljačkane prostorije brze pošte u Visokom: Lopovi napravili otvor na zidu

Dežurnoj službi policijske stanice Visoko jučer je u 08:05 sati prijavljeno da su nepoznate osobe, u toku noći između 12. i 13. jula u mjestu Arnautovićko polje, izvršile tešku krađu u poslovni objekt brze pošte "X Expres",saopćeno je iz MUP-a ZDK.

- Od strane nepoznatog lica načinjen je otvor na zidu, kroz koji je nepoznato lice ušlo u unutrašnjost objekta, te iz metalnog sefa, koji je nasilno otvoren, otuđilo utvrđen iznos novca. Izvršen je uviđaj od strane istražitelja Policijske stanice Visoko- naveli sui z MUP-a ZDK.