Visočanin Mirnes Murtić zadivio Slovence: Osvojio Triglav 100 puta, zoru dočeka na vrhu pa ode na posao poslije

U Sloveniji postoji poznata izreka da "pravi Slovenac postaješ tek kada se popneš na Triglav". Vođen tom logikom, 26-godišnji Mirnes Murtić, porijeklom iz Visokog, u posljednje četiri godine postao je "Slovenac" čak 100 puta.

Njegova nevjerovatna priča privukla je pažnju tamošnje javnosti, a kako pišu Slovenske novice, Mirnes je nedavno ostvario svoj veliki cilj – jubilarni 100. uspon na najviši vrh Slovenije i nekadašnje Jugoslavije (2.864 metra).

Ovaj mladić je u Sloveniju stigao sa 22 godine. Prva stanica mu je bilo Celje, ali ga je ljubav prema visinama ubrzo odvela u Jesenice, kako bi bio što bliže planinama.

- Još u BiH sam volio planinariti i voziti bicikl. Kada sam došao u Sloveniju, biciklizam mi je postao pomalo dosadan, pa sam se radije posvetio vrhovima preko 2.000 metara. U dvije godine sam ih osvojio čak 250, ispričao je Mirnes za Slovenske novice.

Posebnu pažnju javnosti i planinara privukao je svojim planinarskim menijem. U prvim godinama svojih avantura, Mirnes je na vrhove redovno nosio burek. Njegove fotografije na društvenim mrežama, uz opis "burek s pogledom", brzo su postale viralne.

Svoj poznati burek često je dostavljao i domarima te meteorolozima u planinarskom domu na Kredarici. Ipak, ekstremni uslovi natjerali su ga na promjenu navika.