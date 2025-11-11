Počelo glasanje na parlamentarnim izborima u Iranu

Iračani su u utorak počeli glasati na parlamentarnim izborima za novo zakonodavno tijelo od 329 članova, javila je državna televizija, a glasanje širom zemlje trebalo bi biti zatvoreno u 18:00 sati.

Premijer Mohammed Shia al-Sudani traži drugi mandat u pokušaju koji rastuće mlado biračko tijelo sve više doživljava kao sredstvo kojim etablirane stranke dijele naftno bogatstvo te bliskoistočne nacije.

Predviđa se da će Sudanov blok osvojiti najviše mjesta, ali neće imati većinu, što potencijalno znači višemjesečne postizborne pregovore između šiitskih i sunitskih muslimanskih, kao i kurdskih stranaka, o podjeli vladinih mjesta i izboru premijera.

Izbore u Iraku sve više obilježava niska izlaznost. Mnogi birači su izgubili vjeru u sistem koji nije uspio prekinuti obrazac zauzimanja države od strane moćnih stranaka s naoružanim lojalistima, dok se obični Iračani žale na endemsku korupciju, loše usluge i nezaposlenost.

Izlaznost je pala na rekordno nisku razinu, a analitičari i anketari predviđaju da će pasti ispod rekordno niskih 41% u 2021. godini, dijelom zahvaljujući općem razočaranju i bojkotu populističkog šiitskog klerika Moktade al-Sadra, koji među svojim glavnim pristalicama ima stotine hiljada birača.