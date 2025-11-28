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ENERGETSKA SIGURNOST

Orban se danas sastaje s Putinom u Moskvi

Orban je održavao bliske odnose s Moskvom uprkos ratu u susjednoj Ukrajini

Orban i Putin: Jedan od ranijih susreta. Platforma X

FENA

28.11.2025

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da će se u petak u Moskvi sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi razgovarali o snabdijevanju Mađarske sirovom naftom i plinom, te o mirovnim naporima u Ukrajini.

Ruska energija 

Orban je održavao bliske odnose s Moskvom uprkos ratu u susjednoj Ukrajini, a Mađarska je i dalje uveliko ovisna o ruskoj energiji, unatoč naporima Evropske unije da smanji ovisnost.

Orban je otkrio svoj plan sastanka s Putinom u video intervjuu na svojoj Facebook stranici, dodajući: "Idem (u Moskvu) kako bih osigurao da je opskrba Mađarske energijom osigurana za zimu i sljedeću godinu“.

Na pitanje hoće li mirovni napori u Ukrajini također biti na dnevnom redu, Orban je rekao: "Teško da to možemo izbjeći“.

Sjedinjene Države su ovog mjeseca dale Mađarskoj izuzeće od sankcija za korištenje ruske nafte i plina, nakon što je Orban insistirao na odgodi tokom prijateljskog sastanka s predsjednikom Donaldom Trampom u Washingtonu.

Mađarska je također potpisala sporazum o saradnji u području nuklearne energije sa Sjedinjenim Državama.

Nukelarno gorivo

Sporazum predviđa da Mađarska kupi američko nuklearno gorivo i tehnologiju za skladištenje istrošenog goriva u ruskoj nuklearnoj elektrani, poznatoj kao Paks I. Ruski Rosatom gradi proširenje elektrane, projekt iz 2014. koji je znatno odgođen.

Orban je već ranije izjavio da želi oživjeti planove za "mirovni samit" u Budimpešti između Trumpa i Putina o Ukrajini, koji je ove godine odgođen.

Za razliku od većine čelnika NATO-a i Evropske unije, Orban je održavao srdačne odnose s Rusijom, istovremeno propitujući logiku zapadne vojne pomoći Kijevu.

Mađarska je ove godine iz Rusije uvezla 8,5 miliona tona sirove nafte i više od sedam milijardi kubnih metara prirodnog plina, saopćilo je u petak njeno ministarstvo vanjskih poslova.

# VIKTOR ORBAN
# MOSKVA
# VLADIMIR PUTIN
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