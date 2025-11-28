Orban se danas sastaje s Putinom u Moskvi

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da će se u petak u Moskvi sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom kako bi razgovarali o snabdijevanju Mađarske sirovom naftom i plinom, te o mirovnim naporima u Ukrajini.

Ruska energija

Orban je održavao bliske odnose s Moskvom uprkos ratu u susjednoj Ukrajini, a Mađarska je i dalje uveliko ovisna o ruskoj energiji, unatoč naporima Evropske unije da smanji ovisnost.

Orban je otkrio svoj plan sastanka s Putinom u video intervjuu na svojoj Facebook stranici, dodajući: "Idem (u Moskvu) kako bih osigurao da je opskrba Mađarske energijom osigurana za zimu i sljedeću godinu“.

Na pitanje hoće li mirovni napori u Ukrajini također biti na dnevnom redu, Orban je rekao: "Teško da to možemo izbjeći“.

Sjedinjene Države su ovog mjeseca dale Mađarskoj izuzeće od sankcija za korištenje ruske nafte i plina, nakon što je Orban insistirao na odgodi tokom prijateljskog sastanka s predsjednikom Donaldom Trampom u Washingtonu.

Mađarska je također potpisala sporazum o saradnji u području nuklearne energije sa Sjedinjenim Državama.