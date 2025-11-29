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INCIDENT NA CRNOM MORU

Eksplozije i požar zahvatili dva ruska tankera, ruski mediji tvrde da su naletjeli na pomorske mine

Do eksplozije i požara je došlo u trenutku kada je tanker Kairos je plovio pored turskih teritorijalnih voda

Vatra na brodu izbila je oko 28 milja od obale. X

A. O.

29.11.2025

Požar je tokom noći tokom plovidbe kroz Crno More zahvatio dva ruska tankera Virat i Kairos, koji su plovili u sklopu ruske tajne flote. 

Do eksplozije i požara je došlo u trenutku kada je tanker Kairos je plovio pored turskih teritorijalnih voda prilikom čega je posada od 25 mornara evakuirana bez žrtava.

Tanker Kairos plovio je prazan prema crnomorskoj luci Novorossijsk gdje je trebao ukrcati naftu iz kompanije Ural, no uprkos tome požar koji ga je zahvatio razbuktao se do ogromnih razmjera, pa turski brodovi intenzivno rade na njegovom gašenju.

Prema informacijama Turske pomorske direkcije, vatra na brodu izbila je oko 28 milja od obale, a situacija je i dalje rizična zbog mogućnosti potonuća.

Istovremeno, u zapadnom dijelu Crnog mora sinoć je oštećen i drugi tanker, Virat, koji je veći dio godine bio izvan upotrebe zbog sankcija koje su ga pogodile.

Ruski mediji tvrde da su oba tankera najvjerovatnije naletjela na pomorske mine ili bili meta ukrajinskih dronova, iako ukrajinska strana nije ni potvrdila ni demantirala svoju eventualnu umiješanost u ove incidente.

# CRNO MORE
# EKSPLOZIJA
# MINE
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