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PALESTINSKO PITANJE

Generalna skupština UN-a usvojila rezoluciju o Palestini kojom se poziva na okončanje okupacije iz 1967.

Nacrt rezolucije odobren s 151 glasom za, 11 protiv i 11 suzdržanih

Generalna skupština UN-a. Platforma X

Anadolija

2.12.2025

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je u utorak rezoluciju o "Mirnom rješenju palestinskog pitanja".

Nacrt rezolucije, koji su sastavili Džibuti, Jordan, Mauritanija, Katar, Senegal i Palestina, odobren je sa 151 glasom za, 11 protiv i 11 suzdržanih.

Rezolucija potvrđuje odgovornost UN-a za palestinsko pitanje, poziva na okončanje okupacije iz 1967. godine i održavanje rješenja o dvije države, te zahtijeva da Izrael zaustavi aktivnosti naseljavanja i poštuje međunarodno pravo.

Također poziva na obnovu pregovora i poziva države da ne priznaju promjene granica, a istovremeno povećaju pomoć Palestincima usred teške humanitarne krize.

# IZRAEL
# PALESTINA
# GENERALNA SKUPŠTINA UN
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