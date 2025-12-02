Generalna skupština UN-a usvojila rezoluciju o Palestini kojom se poziva na okončanje okupacije iz 1967.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je u utorak rezoluciju o "Mirnom rješenju palestinskog pitanja".

Nacrt rezolucije, koji su sastavili Džibuti, Jordan, Mauritanija, Katar, Senegal i Palestina, odobren je sa 151 glasom za, 11 protiv i 11 suzdržanih.

Rezolucija potvrđuje odgovornost UN-a za palestinsko pitanje, poziva na okončanje okupacije iz 1967. godine i održavanje rješenja o dvije države, te zahtijeva da Izrael zaustavi aktivnosti naseljavanja i poštuje međunarodno pravo.

Također poziva na obnovu pregovora i poziva države da ne priznaju promjene granica, a istovremeno povećaju pomoć Palestincima usred teške humanitarne krize.