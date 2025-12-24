"Putin je brifiran o prijedlozima SAD za mir!"

Ruski predsjednik Vladimir Putin obaviješten je o kontaktima s izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa u pogledu američkih prijedloga o mogućem mirovnom sporazumu u Ukrajini, a Moskva će sada formulirati svoj stav, objavio je danas Kremlj.

Trump, koji želi da ga se pamti kao mirotvorca, u više se navrata požalio da se okončanje rata u Ukrajini, najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, pokazalo najtežim vanjskopolitičkim ciljem njegovog drugog mandata.

Ukrajina i njeni evropski saveznici zabrinuti su da bi Trump mogao iznevjeriti Kijev, a evropske sile dovesti u položaj u kojem će morati finansirati razorenu Ukrajinu nakon što su ruske snage 2025. dnevno zauzimale između 12 i 17 kvadratnih kilometara zemlje.

"Naši su stavovi SAD dobro poznati"

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je ruski izaslanik Kiril Dmitrijev obavijestio Putina o svom putovanju u Miami gdje se sastao s Trumpovim predstavnicima. No Peskov je odbio komentirati reakciju Rusije na prijedloge ili pojasniti sadržaj dokumenata, rekavši da Kremlj neće komunicirati preko medija.

"Svi glavni parametri stava ruske strane vrlo su dobro poznati našim kolegama iz Sjedinjenih Država", rekao je Peskov novinarima. "Sada namjeravamo formulirati naš položaj na temelju informacija koje je šef države primio i nastaviti svoje kontakte u vrlo bliskoj budućnosti putem postojećih kanala koji su u funkciji", dodao je.

Putin je proteklih sedmica rekao da su njegovi uvjeti za mir da Ukrajina preda oko 5000 kvadratnih kilometara Donbasa kojima i dalje upravlja te da se Kijev službeno odrekne svoje namjere da se pridruži NATO savezu.

Zelenski nije u svemu postigao dogovor sa SAD

Na pitanje o dokumentima koje je Dmitrijev donio u Moskvu iz Miamija, Peskov je odgovorio da nije primjereno medijima govoriti o njima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je, prema današnjem saopćenju svog ureda, novinarima rekao da su se ukrajinska i američka delegacija približile finaliziranju plana od 20 točaka na pregovorima tijekom vikenda u Miamiju.

No Zelenski je također rekao da Ukrajina i SAD nisu pronašli zajednički jezik u pogledu zahtjeva da Ukrajina preda dijelove Donbasa kojima i dalje upravlja ni što se tiče budućnosti nuklearne elektrane Zaporižja, koju drže ruske snage.