Dženeta je prva beba rođena u Austriji u 2026., roditelji porijeklom iz BiH: "Tata je želio da ide da gleda vatromet, ali onda se sve dogodilo iznenada"

Dok je svijet uz vatromet i odbrojavanje dočekivao Novu godinu, porodilište u Salzburgu imalo je poseban razlog za slavlje. Samo jednu minutu nakon ponoći, na svijet je stigla mala Dženeta, prva beba rođena u Salzburgu u 2026. godini i jedna od prvih u cijeloj Austriji.

Dženeta je kćerka bračnog para Pajalić, koji potiču iz Bosne i Hercegovine, a trenutno žive u pograničnom mjestu Freilassing.

Prema informacijama iz bolnice Salzburger Landeskliniken (SALK), i majka Džalila Pajalić i beba se osjećaju dobro. Dženeta je teška 2.900 grama i dugačka 50 centimetara.

Džalila je ispričala veselu anegdotu o trenutku porođaja, koji je iznenadio i njenog supruga.

- Tata je želio da ide da gleda vatromet, ali onda se sve dogodilo iznenada - rekla je Džalila, dodajući kako je umjesto vatrometa na nebu, njen suprug dočekao najsjajniju zvijezdu u naručju – svoju kćerku.

Mala Dženeta je treće dijete u porodici Pajalić. Kod kuće je s nestrpljenjem očekuju stariji brat Daris (6) i sestra Dalja (2).

Zanimljivo je da se prošle godine (1. januara 2025.) historija ponovila – i tada je prva beba rođena u Salzburger Landeskliniken bila porijeklom iz prostora bivše Jugoslavije. Tada je titulu „prve bebe“ ponio mali Nikolaj, sin Dejane i Stefana Đurašinovića.