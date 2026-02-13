ISTRAGA U TOKU

Nova pucnjava na američkom kampusu: Ubijene dvije osobe

Dž. R.

13.2.2026

U studentskom domu Univerziteta South Carolina State ubijene su dvije osobe, a jedna je ranjena zbog čega je kampus odmah zatvoren. Incident se, prema saopćenju objavljenom na Facebook stranici univerziteta, dogodio oko 21:15 po lokalnom vremenu u stambenom kompleksu za studente Hugine Suites, piše Reuters.

Zasad je dostupno vrlo malo službenih informacija o okolnostima napada, a nije poznato ni je li osoba koja je pucala još uvijek u bijegu. 

- Službenici univerziteta još nisu potvrdili identitet žrtava, kao ni u kakvom je stanju ranjena osoba - stoji u saopćenju.

Osoba koja se u četvrtak navečer javila na telefon ureda za javnu sigurnost univerziteta izjavila je da nije ovlaštena davati nikakve informacije o incidentu.

Uprava je saopćila da je zatražila od Državnog odjela za provođenje zakona da preuzme istragu pucnjave. Nastava koja se trebala održati u petak je otkazana.

