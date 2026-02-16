HOROR U AMERICI

Masovna pucnjava na hokejaškoj utakmici: Ima mrtvih

U pucnjavi je ukupno ranjeno pet osoba, od kojih je četvoro prebačeno u bolnicu

M. Až.

16.2.2026

Na klizalištu u gradiću Potaketu na Roud Ajlendu došlo je do masovne pucnjave tokom srednjoškolske hokejaške utakmice, u kojoj su, prema nezvaničnim informacijama, najmanje dvije osobe izgubile život.

Prema prvim saznanjima, među žrtvama je i jedna djevojka. Iz kancelarije gradonačelnika potvrđeno je da je napadač mrtav i da policija ne traga za drugim učesnicima incidenta.

U pucnjavi je ukupno ranjeno pet osoba, od kojih je četvoro prebačeno u bolnicu. Policija Roud Ajlenda također sarađuje sa lokalnim agencijama, izjavio je guverner Den Meki.

Nepotvrđene informacije ukazuju da su u incident mogli biti uključeni roditelji učenika koji su učestvovali u hokejaškoj utakmici.

# PUCNJAVA
# SAD
# MASOVNA PUCNJAVA
