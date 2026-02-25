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ANALIZA

Da li je američki napad na Iran neizbježan?

Većina analitičara procjenjuje da više nije pitanje da li, već kada će Donald Tramp narediti američkoj vojsci da izvrši napade na Iran

Donald Tramp. Facebook

M. Až.

25.2.2026

Većina analitičara procjenjuje da više nije pitanje da li, već kada će Donald Tramp, američki predsjednik, narediti američkoj vojsci da izvrši napade na Iran.

Spekulacije o mogućoj vojnoj akciji

Ono oko čega još ne postoji saglasnost je koliki bi obim tih napada mogao biti. Većina stručnjaka smatra da bi se radilo o napadima manjeg intenziteta, jer Tramp, u izbornoj godini za američki Kongres, ne može sebi dozvoliti dugotrajan konflikt. Posebno imajući u vidu da je značajan dio njegovih predizbornih obećanja bio prestanak međunarodnog intervencionizma, puštanje zemalja da se same razvijaju bez američkog upliva i promovisanje politike predsjednika mira.

CNN: Nedosljedna obrazloženja

CNN je u svojoj analizi postavio pitanje: ako je Tramp prije nekoliko mjeseci tvrdio da su američki napadi uništili iranski nuklearni program, zašto sada Amerika ponovo treba da napadne Iran?

Podsjetili su da je u martu obavještajna zajednica procijenila da Iran ne gradi nuklearno oružje, a uprkos tome, Tramp je u junu naredio vazdušne udare na ciljeve povezane s iranskim nuklearnim programom.

- Tramp i njegov tim rijetko su nudili dosljedna obrazloženja za upotrebu vojne sile. Međutim, pred mogućom obimnom vojnom kampanjom protiv Irana izostanak koherentnog obrazloženja postaje sve uočljiviji - naglašava CNN.

Nuklearna prijetnja kao glavni razlog

Najčešće objašnjenje zašto bi Amerika mogla bombardovati Iran pominje se upravo u kontekstu nuklearne prijetnje. Džej Di Vens, američki potpredsjednik, nedavno je izjavio:

- Primarni interes Amerike je da Iran ne dobije nuklearno oružje - izjavio je potpredsjednik SAD za Fox News prošle sedmice.

I sam Tramp je nešto ranije rekao: "Iran ne može imati nuklearno oružje."

Stiv Vitkof, američki specijalni izaslanik za Bliski istok, tvrdi da je Iran samo sedam dana udaljen od materijala industrijskog nivoa za izradu bombe.

- Ako je Iran zaista toliko blizu materijalu za izradu nuklearne bombe, to bi značilo izuzetno brz oporavak — barem ako se uzmu u obzir Trampove tvrdnje. Prije samo osam mjeseci proglasio je da je iranski nuklearni program "zbrisan" - podsjeća CNN.

Brze procjene i reakcije

Analitičari smatraju da ovako brza ocjena, tek nakon provedenih napada, nije uobičajena jer prikupljanje obavještajnih podataka o stvarnim efektima operacije obično traje duže. Ipak, Tramp je iznio brze tvrdnje, a Pit Hegset, šef Pentagona, također je ustvrdio da su iranske nuklearne ambicije "zbrisane".

- Glagol "zbrisati" podrazumijeva potpuno uništenje. U kontekstu nuklearnih kapaciteta, to je tvrdnja koja ne ostavlja prostor za brzu obnovu u roku od nekoliko mjeseci - navodi CNN.

Na pres-konferenciji koju je Tramp održao tokom samita NATO-a u Hagu, kojem su prisustvovale i Nezavisne, napao je američke novinare koji su ga pitali za obrazloženje tvrdnje da je iranski nuklearni program uništen. Novinare je nazvao lažovima i zahtijevao da ućute.

Sada, kako se čini, Amerika je na samo korak od novog napada na Iran, a iranski nuklearni program ističe se kao glavni razlog za moguću akciju.

# CNN
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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