Da li je američki napad na Iran neizbježan?

Većina analitičara procjenjuje da više nije pitanje da li, već kada će Donald Tramp, američki predsjednik, narediti američkoj vojsci da izvrši napade na Iran.

Spekulacije o mogućoj vojnoj akciji

Ono oko čega još ne postoji saglasnost je koliki bi obim tih napada mogao biti. Većina stručnjaka smatra da bi se radilo o napadima manjeg intenziteta, jer Tramp, u izbornoj godini za američki Kongres, ne može sebi dozvoliti dugotrajan konflikt. Posebno imajući u vidu da je značajan dio njegovih predizbornih obećanja bio prestanak međunarodnog intervencionizma, puštanje zemalja da se same razvijaju bez američkog upliva i promovisanje politike predsjednika mira.

CNN: Nedosljedna obrazloženja

CNN je u svojoj analizi postavio pitanje: ako je Tramp prije nekoliko mjeseci tvrdio da su američki napadi uništili iranski nuklearni program, zašto sada Amerika ponovo treba da napadne Iran?

Podsjetili su da je u martu obavještajna zajednica procijenila da Iran ne gradi nuklearno oružje, a uprkos tome, Tramp je u junu naredio vazdušne udare na ciljeve povezane s iranskim nuklearnim programom.

- Tramp i njegov tim rijetko su nudili dosljedna obrazloženja za upotrebu vojne sile. Međutim, pred mogućom obimnom vojnom kampanjom protiv Irana izostanak koherentnog obrazloženja postaje sve uočljiviji - naglašava CNN.

Nuklearna prijetnja kao glavni razlog

Najčešće objašnjenje zašto bi Amerika mogla bombardovati Iran pominje se upravo u kontekstu nuklearne prijetnje. Džej Di Vens, američki potpredsjednik, nedavno je izjavio:

- Primarni interes Amerike je da Iran ne dobije nuklearno oružje - izjavio je potpredsjednik SAD za Fox News prošle sedmice.

I sam Tramp je nešto ranije rekao: "Iran ne može imati nuklearno oružje."

Stiv Vitkof, američki specijalni izaslanik za Bliski istok, tvrdi da je Iran samo sedam dana udaljen od materijala industrijskog nivoa za izradu bombe.

- Ako je Iran zaista toliko blizu materijalu za izradu nuklearne bombe, to bi značilo izuzetno brz oporavak — barem ako se uzmu u obzir Trampove tvrdnje. Prije samo osam mjeseci proglasio je da je iranski nuklearni program "zbrisan" - podsjeća CNN.

Brze procjene i reakcije

Analitičari smatraju da ovako brza ocjena, tek nakon provedenih napada, nije uobičajena jer prikupljanje obavještajnih podataka o stvarnim efektima operacije obično traje duže. Ipak, Tramp je iznio brze tvrdnje, a Pit Hegset, šef Pentagona, također je ustvrdio da su iranske nuklearne ambicije "zbrisane".

- Glagol "zbrisati" podrazumijeva potpuno uništenje. U kontekstu nuklearnih kapaciteta, to je tvrdnja koja ne ostavlja prostor za brzu obnovu u roku od nekoliko mjeseci - navodi CNN.

Na pres-konferenciji koju je Tramp održao tokom samita NATO-a u Hagu, kojem su prisustvovale i Nezavisne, napao je američke novinare koji su ga pitali za obrazloženje tvrdnje da je iranski nuklearni program uništen. Novinare je nazvao lažovima i zahtijevao da ućute.

Sada, kako se čini, Amerika je na samo korak od novog napada na Iran, a iranski nuklearni program ističe se kao glavni razlog za moguću akciju.