Mladić iz BiH izbačen iz automobila u pokretu, sumnja se na otmicu

Prava drama odigrala se protekle noći u italijanskom mjestu Opicine, nadomak Trsta, gdje je jedan mještanin pronašao mladića iz Bosne i Hercegovine koji je, prema dostupnim informacijama, izbačen iz automobila dok je vozilo bilo u pokretu. Italijanska policija od početka sumnja da je riječ o otmici.

Prema navodima italijanskih medija, mladića su najprije zbrinuli karabinjeri iz stanice Aurisini, nakon čega je reagovala i hitna pomoć. Povrijeđeni je potom prevezen u bolnicu Katinara, gdje su mu konstatovane lakše tjelesne povrede.

Prema prvim informacijama, navodna otmica dogodila se u Skiju, u provinciji Vićenca, u blizini jednog trgovačkog objekta. Svjedoci su tom prilikom uspjeli zabilježiti registarske oznake vozila za koje se sumnja da je korišteno u izvršenju krivičnog djela. Karabinjeri iz Vićence odmah su pokrenuli potragu i stigli do Trsta kako bi rekonstruisali kretanje vozila, između ostalog i analizom snimaka nadzornih kamera.

Istražitelji zasad pretpostavljaju da bi u pozadini mogao biti obračun, ali tačna dinamika događaja još nije zvanično potvrđena. Istragu vodi Tužilaštvo u Vićenci, a slučaj se tretira kao sumnja na otmicu.

Mediji navode da je žrtva državljanin Bosne i Hercegovine, rođen 2002. godine. Pojedini izvori tvrde da su korištene metode tipične za određene kriminalne grupe koje djeluju na ovom području. Portal Trieste Prima prenosi da se pripadnici takvih grupa na društvenim mrežama fotografišu s automatskim puškama i pozlaćenim pištoljima.

Postoji i sumnja da su osumnjičeni u međuvremenu prešli granicu između Italije i Slovenije, što dodatno otežava istragu. Prema dostupnim informacijama, tragovi vode prema Balkanu.

Navodno je mladić u trenutku pronalaska imao povez preko očiju i lisice na rukama, što dodatno učvršćuje sumnju da je riječ o otmici.