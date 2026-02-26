Najmanje 7.667 ljudi umrlo ili nestalo na migracijskim rutama širom svijeta prošle godine

Najmanje 7.667 ljudi je umrlo ili nestalo na migracijskim rutama širom svijeta prošle godine, izvijestila je u četvrtak Međunarodna organizacija za migracije (IOM) UN-a, pozivajući se na dokumentovane slučajeve.

Vjeruje se da je pravi broj znatno veći, ali mnogi slučajevi se više ne mogu pronaći nakon naglog pada sredstava dostupnih humanitarnim organizacijama. U 2024. godini, IOM je zabilježio 9.200 smrtnih slučajeva migranata, što je najveći nivo od kada se vode evidencije 2014. godine.

Zaključno sa 24. februarom, u Sredozemnom moru je ove godine do sada registrovan rekordnih 606 smrtnih slučajeva, u poređenju sa 285 u istom periodu 2025. godine. Brojke ne uključuju stotine ljudi koji su navodno nestali, saopštila je organizacija. IOM je pozvao na veću finansijsku podršku spasilačkim organizacijama, kao i na "razbijanje mreža krijumčara koje iskorištavaju migrante i dovode živote u opasnost".

- Kontinuirani gubitak života na migracijskim rutama je globalni neuspjeh koji ne možemo prihvatiti kao normalan - navela je generalna direktorica IOM-a Amy Pope u saopštenju.

- Moramo djelovati odmah kako bismo proširili sigurne i redovne rute i osigurali da se ljudima u potrebi može pristupiti i zaštititi ih, bez obzira na njihov status - dodala je.

Skoro 2.200 ljudi je poginulo ili nestalo u Mediteranu prošle godine, uz oko 1.200 na ruti između Zapadne Afrike i Kanarskih ostrva, prema podacima IOM-a. Obje brojke su niže nego u 2024. godini. Tri broda pronađena su na obalama Brazila i Karipskih ostrva sa migrantima za koje se smatra da su poginuli pokušavajući da pređu iz Zapadne Afrike na Kanarska ostrva. Treću godinu zaredom, najviše ljudi - skoro 4.000 - poginulo je na rutama u Aziji i između Afričkog roga i Arapskog poluostrva. IOM to pripisuje većem broju Afganistanaca koji bježe iz svoje zemlje.