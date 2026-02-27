Afganistan tvrdi da je izveo zračne udare na vojne položaje unutar Pakistana

Afganistan je u petak saopćio da je izveo „koordinirane zračne udare“ na vojne položaje unutar Pakistana, navodi se u saopćenju Ministarstva odbrane te zemlje.

Ministarstvo je navelo da su zračni napadi pokrenuti oko 11.00 sati (06.30 GMT), ciljajući „vojni kamp u blizini Faizabada u Islamabadu, vojnu bazu u Nowsheri, vojne položaje u Jamrudu, kao i dodatne lokacije u Abbottabadu“.

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Pakistan se zasad nije oglasio povodom ovih tvrdnji.

Tenziје između dvije susjedne zemlje pojačane su od kasno u četvrtak, kada je Kabul saopćio da je pokrenuo „odmazdne operacije“ duž granice kao odgovor na pakistanske zračne udare izvedene prošle nedjelje.

U napadima obje strane poginulo je najmanje 11 osoba u Pakistanu, uključujući jednog civila i dva vojnika, dok je osam afganistanskih vojnika izgubilo život.

„Napadi su izvedeni kao odgovor na zračne upade koje su pakistanske snage provele sinoć u provincijama (glavnom gradu) Kabul, Kandahar i Paktia“, saopćilo je afganistansko Ministarstvo odbrane.

Poginula tri civila

Prema mediju Tolo News sa sjedištem u Kabulu, „minobacačka granata koju su ispalile pakistanske snage pogodila je civilnu kuću u području blizu Angoor Ade u distriktu Barmal, u provinciji Paktika, pri čemu su poginula tri civila, uključujući djecu, dok je sedam osoba ranjeno“.

Nakon graničnih napada iz Kabula, Pakistan je tokom noći između četvrtka i petka izveo zračne udare unutar Afganistana. Kabul je sinoć saopćio da je obustavio svoje operacije.

Najnoviji sukob predstavlja jednu od najozbiljnijih eskalacija u posljednjim mjesecima između dvije susjedne zemlje.

Sukobi su izbili nakon što su afganistanske snage pokrenule granične napade kao odgovor na nedjeljne pakistanske zračne udare unutar Afganistana, u kojima je bilo više poginulih.

Ti napadi uslijedili su nakon što je Pakistan u nedjelju saopćio da je u zračnim udarima ubijeno 70 „terorista“, dok su afganistanski zvaničnici i Ujedinjene nacije prijavili civilne žrtve, što Pakistan negira.

Odnosi su se pogoršali posljednjih mjeseci jer Pakistan optužuje militante da djeluju s teritorije Afganistana, što Kabul odbacuje, iako se diplomatski kontakti nastavljaju u nastojanju da se smanje tenzije.