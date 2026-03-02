Tramp otkrio koliko će trajati napadi na Iran

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je u nedjelju da se očekuje da će zajednička američko-izraelska kampanja pokrenuta u subotu protiv Irana trajati oko četiri sedmice.

- Uvijek je to bio proces od četiri sedmice - rekao je Trump za "Daily Mail".

- Koliko god snažna bila, to je velika zemlja, trajat će četiri sedmice ili manje - dodao je.

Komentari su uslijedili dok je operacija ušla u drugi dan.

Američke snage su u prva 24 sata pogodile iranske komandne centre, lokacije balističkih projektila, mornaričke brodove i sisteme protuzračne odbrane, rasporedivši B-2 stealth bombardere, borbene avione, nosače aviona na nuklearni pogon i razarače s vođenim projektilima, među ostalim sredstvima, prema navodima CENTCOM-a.

Trump je ranije rekao da je eliminisano 48 iranskih lidera te da operacije "napreduju brže od plana".

Teheran je uzvratio napadima dronovima i projektilima usmjerenim na zemlje Zaljeva. Tri američka vojnika su poginula, a pet je teško ranjeno od početka operacija.