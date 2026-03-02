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JASAN PLAN

Tramp otkrio koliko će trajati napadi na Iran

Koliko god snažna bila, to je velika zemlja, dodao je

Donald Tramp. AP

Anadolija

2.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je u nedjelju da se očekuje da će zajednička američko-izraelska kampanja pokrenuta u subotu protiv Irana trajati oko četiri sedmice.

- Uvijek je to bio proces od četiri sedmice - rekao je Trump za "Daily Mail".

- Koliko god snažna bila, to je velika zemlja, trajat će četiri sedmice ili manje - dodao je.

Komentari su uslijedili dok je operacija ušla u drugi dan.

Američke snage su u prva 24 sata pogodile iranske komandne centre, lokacije balističkih projektila, mornaričke brodove i sisteme protuzračne odbrane, rasporedivši B-2 stealth bombardere, borbene avione, nosače aviona na nuklearni pogon i razarače s vođenim projektilima, među ostalim sredstvima, prema navodima CENTCOM-a.

Trump je ranije rekao da je eliminisano 48 iranskih lidera te da operacije "napreduju brže od plana".

Teheran je uzvratio napadima dronovima i projektilima usmjerenim na zemlje Zaljeva. Tri američka vojnika su poginula, a pet je teško ranjeno od početka operacija.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRAMP
# RATNI SUKOBI
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