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Devet Izraelaca poginulo, 27 povrijeđeno u iranskom raketnom napadu u zapadnom Jerusalemu

Izraelski mediji navode da se više osoba vodi kao nestalo nakon napada

Raketni napad u zapadnom Jerusalemu. Anadolija

Anadolija

1.3.2026

Devet Izraelaca je poginulo, a 27 drugih povrijeđeno u iranskom raketnom napadu koji je direktno pogodio zgradu u Beit Shemeshu, u zapadnom Jerusalemu, prenijeli su lokalni mediji.

Dnevni list "Yedioth Ahronoth", pozivajući se na izraelsku službu hitne pomoći MDA, naveo je da među povrijeđenima ima četvero osoba s teškim povredama zadobijenim u napadu.

Hitna služba je dodala da se više osoba i dalje vodi kao nestalo dok se operacije potrage i spašavanja nastavljaju na mjestu napada.

Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli su napad na Iran u subotu, pri čemu je ubijeno više visokih iranskih lidera, uključujući vrhovnog vođu ajatolaha Alija Khameneija. Teheran je uzvratio nizom napada dronovima i projektilima.

Izrael i SAD pokrenuli su sličan napad na Iran prošlog juna, što je izazvalo dvanaestodnevni rat prije nego što je proglašen prekid vatre.

# BLISKI ISTOK
# JERUSALEM
# IRAN
# SAD
# RATNI SUKOBI
# IZRAEL
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