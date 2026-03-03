Emotivno u Iranu: Dženaza za 165 učenica stradalih u napadu na osnovnu školu

Održana je dženaza za učenike koji su poginuli u izraelsko-američkom vazdušnom napadu na osnovnu školu za djevojčice u gradu Minabu, u južnoj iranskoj provinciji Hormozgan.

Dženazi su prisustvovale porodice žrtava, zvaničnici i hiljade građana, prenose lokalni izvori.

Iranski zvaničnici su u ponedjeljak saopštili da je završena operacija izvlačenja tijela sa mjesta napada, a ukupan broj poginulih iznosi 165.

Hitne intervencije

Guverner Minaba Muhmad Redemar (Minaba Mohammad Rademahr) izjavio je za iranske državne medije da su ekipe za hitne intervencije, lokalne dobrovoljne paravojne grupe i stanovnici učestvovali u čišćenju ruševina škole Šadžareh Tajabeh.

Škola je pogođena u subotu ujutro tokom velikih vazdušnih napada koje su Sjedinjene Američke Države i Izrael izvele širom Irana. Napad je zatekao učenike u učionicama, a zgrada je srušena do temelja. Više od 24 sata bilo je potrebno lokalnim službama za upravljanje katastrofama da uklone ruševine i izvuku sva tijela.