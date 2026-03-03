Emotivno u Iranu: Dženaza za 165 učenica stradalih u napadu na osnovnu školu

Održana je dženaza za učenike koji su poginuli u izraelsko-američkom vazdušnom napadu na osnovnu školu za djevojčice u gradu Minabu, u južnoj iranskoj provinciji Hormozgan.
Dženazi su prisustvovale porodice žrtava, zvaničnici i hiljade građana, prenose lokalni izvori.
Iranski zvaničnici su u ponedjeljak saopštili da je završena operacija izvlačenja tijela sa mjesta napada, a ukupan broj poginulih iznosi 165.
Hitne intervencije
Guverner Minaba Muhmad Redemar (Minaba Mohammad Rademahr) izjavio je za iranske državne medije da su ekipe za hitne intervencije, lokalne dobrovoljne paravojne grupe i stanovnici učestvovali u čišćenju ruševina škole Šadžareh Tajabeh.
Škola je pogođena u subotu ujutro tokom velikih vazdušnih napada koje su Sjedinjene Američke Države i Izrael izvele širom Irana. Napad je zatekao učenike u učionicama, a zgrada je srušena do temelja. Više od 24 sata bilo je potrebno lokalnim službama za upravljanje katastrofama da uklone ruševine i izvuku sva tijela.
Redemar je opisao napad kao zlonamjeran čin Izraela i SAD-a, navodeći da to još jednom potvrđuje istorijski obrazac ubijanja djece od strane cionističkog izraelskog režima.
Također je rekao da kukavički čin u Minabu potvrđuje da Izrael neće prestati sa, kako je naveo, ciljanjem djece.
Pored 165 poginulih, u napadu je povrijeđeno 96 osoba, većinom učenika.
Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian i ministar vanjskih poslova Abas Aragači (Abbas Araghchi) osudili su napad u odvojenim saopštenjima.
Odbili pozive
Napad Sjedinjenih Država i Izraela na Iran počeo je u subotu i usmrtio je nekoliko visokih iranskih zvaničnika, uključujući vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamenija (Alija Khameneija). Tehran je uzvratio serijom napada bespilotnim letjelicama i projektilima koji su ciljali Izrael, američke baze i nekoliko zemalja Zalljeva.
Iranski zvaničnici su odbili pozive da obnove diplomatske pregovore, nakon što je omanijski ministar vanjskih poslova Badr al-Busaidi predložio novi krug razgovora putem društvenih mreža.
Napad SAD-a i Izraela izveden je usred indirektnih nuklearnih pregovora između Teherana i Vašingtona (Washingtona), koje posreduje Oman.