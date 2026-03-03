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HILJADE GRAĐANA

Emotivno u Iranu: Dženaza za 165 učenica stradalih u napadu na osnovnu školu

Minab oplakuje 165 djece ubijene u napadu na osnovnu školu, dok Iran osuđuje zločin protiv djece

Sahrana učenica - Avaz
Dnevni avaz
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Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Z. V.

3.3.2026

Održana je dženaza za učenike koji su poginuli u izraelsko-američkom vazdušnom napadu na osnovnu školu za djevojčice u gradu Minabu, u južnoj iranskoj provinciji Hormozgan.

Dženazi su prisustvovale porodice žrtava, zvaničnici i hiljade građana, prenose lokalni izvori.

Iranski zvaničnici su u ponedjeljak saopštili da je završena operacija izvlačenja tijela sa mjesta napada, a ukupan broj poginulih iznosi 165.

Hitne intervencije

Guverner Minaba Muhmad Redemar (Minaba Mohammad Rademahr) izjavio je za iranske državne medije da su ekipe za hitne intervencije, lokalne dobrovoljne paravojne grupe i stanovnici učestvovali u čišćenju ruševina škole Šadžareh Tajabeh.

Škola je pogođena u subotu ujutro tokom velikih vazdušnih napada koje su Sjedinjene Američke Države i Izrael izvele širom Irana. Napad je zatekao učenike u učionicama, a zgrada je srušena do temelja. Više od 24 sata bilo je potrebno lokalnim službama za upravljanje katastrofama da uklone ruševine i izvuku sva tijela.

Redemar je opisao napad kao zlonamjeran čin Izraela i SAD-a, navodeći da to još jednom potvrđuje istorijski obrazac ubijanja djece od strane cionističkog izraelskog režima.

Također je rekao da kukavički čin u Minabu potvrđuje da Izrael neće prestati sa, kako je naveo, ciljanjem djece.

Pored 165 poginulih, u napadu je povrijeđeno 96 osoba, većinom učenika.

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian i ministar vanjskih poslova Abas Aragači (Abbas Araghchi) osudili su napad u odvojenim saopštenjima.

Odbili pozive

Napad Sjedinjenih Država i Izraela na Iran počeo je u subotu i usmrtio je nekoliko visokih iranskih zvaničnika, uključujući vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamenija (Alija Khameneija). Tehran je uzvratio serijom napada bespilotnim letjelicama i projektilima koji su ciljali Izrael, američke baze i nekoliko zemalja Zalljeva.

Iranski zvaničnici su odbili pozive da obnove diplomatske pregovore, nakon što je omanijski ministar vanjskih poslova Badr al-Busaidi predložio novi krug razgovora putem društvenih mreža.

Napad SAD-a i Izraela izveden je usred indirektnih nuklearnih pregovora između Teherana i Vašingtona (Washingtona), koje posreduje Oman.

# IRAN
# ŠKOLA
# SAHRANA UČENICA
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