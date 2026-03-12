Vojni analitičar Igor Tabak za "Avaz": Brodove moguće oštetiti i bez miniranja Hormuza

Hormuški moreuz sve češće se spominje u ratnim izvještajima s Bliskog istoka, gdje je jučer potopljeno nekoliko brodova, a već nekoliko dana stižu i informacije da iranska vojska minira ovaj prolaz. Miniranje moreuza, jedne od najvažnijih trgovinskih arterija svjetske ekonomije, kroz koji se odvija promet gotovo petine nafte i ukapljenog plina u svijetu, mogao bi dovesti i do mnogo težih i dugotrajnijih posljedica po svjetsku ekonomiju.

- Zatvaranje Hormuza, napadi na naftne infrastrukture, tvornice vode, na sve moguće vojne ciljeve, to je sve očekivano i planirano u strategijama i jedne i druge strane. To su sve vrlo stari scenariji na koje se upozoravalo desetljećima, a sposobnosti za njih su godinama razvijane. Jedino što je novo jeste da je neko prije dvije sedmice ocijenio da su svi ti rizici prihvatljivi i da su sve štete uredu – kaže vojni analitičar i urednik portala Obrana i sigurnost (OBRIS) iz Zagreba Igor Tabak.

Nasuprot izvještajima Vašingtona i Tel Aviva da su iranska mornarica, pa i kompletna vojska, uništene, Tabak kaže da glavnina iranske mornarice nije koncentrirana u nekoliko većih brodova, već u hiljadama malih glisera s teškim mitraljezima, raketnim bacačima ili minama. Ona je i namijenjena zaustavljanju transporta kroz Hormuz.

- Ako se tjesnac minira, bit će potrebno puno vremena da ga se deminira. To je opasan posao, koji traži mir ili rad pod zaštitom. Brodove u prolazu se može oštetiti i na puno drugih načina. To ima posljedice na premije rizika koje brodari moraju plaćati i što je rizik veći to je manje isplativo ploviti. Hormuz nije samo pitanje izvoza nafte i plina, već i raznih proizvoda koji se dobiju rafiniranjem – sumpora, azotnih gnojiva, sirovina za hemijsku industriju, poljoprivredu i u pitanju su ozbiljni procenti. Jako puno stvari je stalo i u uvozu, ne samo hrane - naglašava Tabak.

Ocjenjuje da će biti jako teško sakriti posljedice, ako čvrsta blokada ovog moreuza potraje još koju sedmicu. Pojedine zemlje u Zaljevu će morati zatvarati proizvodnju, jer neće imati skladišnih kapaciteta, a kad jednom stanu, za ponovno pokretanje izvoza, posebno za ukapljeni plin, trebalo bi puno vremena, pojašnjava Tabak.