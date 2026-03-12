Lider krajnje desničarskog AfD-a osudio napad na školu u Iranu: "To je ratni zločin"

U emisiji "Markus Lanz" na njemačkoj televiziji ZDF lider krajnje desničarske stranke Alternativa za Njemačku (AfD) Tino Krupala (Tino Chrupalla) iznio je kritike na račun politike američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), što je izazvalo iznenađenje s obzirom na ranije stavove pojedinih članova njegove stranke.

Dok je glasnogovornik AfD-a za vanjsku politiku Markus Fronmajer (Markus Frohnmaier) nedavno javno hvalio Trampa, stranački lideri Tino Krupala i Alis Vajdel (Alice Weidel) uputili su oštrije kritike, piše Focus.de.

U ZDF-ovoj talk-show emisiji "Markus Lanz" voditelj je iskoristio priliku da detaljnije ispita vanjsku politiku AfD-a i potencijalne nesuglasice unutar stranke. Lanz je zato direktno upitao Krupalu: "Napad, ubistvo Hamneija, kakav je vaš stav o tome?"

Lider AfD-a odgovorio je da mu je "teško kada šef države – bez obzira na to da li ga neko voli ili ne – bude ubijen na ovaj način".

Prema njegovim riječima, riječ je o "ratu koji krši međunarodno pravo", u kojem ne vidi jasnu strategiju.

- Je li cilj dovesti do promjene režima? Jednostavno to ne vidim - dodao je.

Na pitanje voditelja kakav bi pristup, umjesto toga, smatrao ispravnim, Krupala je odgovorio da "ovo preuređenje vlada mora doći od samog iranskog naroda".

Lanz je potom postavio dodatno pitanje: "Da li ove ratne zločine čine Izraelci i Amerikanci?"

Političar AfD-a klimnuo je glavom i ozbiljnim tonom rekao: "Ako pogodite žensku školu, to je ratni zločin – sasvim jasno."