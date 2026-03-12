VSTV traži informaciju od sudova o brisanju Dodika iz registra kao predsjednika SNSD-a

Klub bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) dobio je odgovor od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH u vezi sa provođenjem pravosnažne presude protiv Milorada Dodika.

U dokumentu upućenom 10. marta 2026. godine navodi se da je Dodik proglašen krivim za krivično djelo iz člana 203a. Krivičnog zakona BiH i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Uz to mu je izrečena mjera zabrane obavljanja funkcije predsjednika entiteta.

Poduzimanje koraka

Klub Bošnjaka je u dopisu istakao da, prema javno dostupnim informacijama, pravne posljedice osude još nisu provedene, uključujući zabranu obavljanja funkcije predsjednika političke stranke.

Također je navedeno da Osnovni sud u Banjoj Luci, koji vodi registar političkih stranaka, nije izbrisao Milorada Dodika kao predsjednika SNSD-a, što Klub Bošnjaka smatra neprihvatljivom situacijom u kontekstu poštovanja vladavine prava.

Zbog toga je Klub tražio od VSTV-a mišljenje o tome da li su pravosudne institucije u BiH poduzele sve potrebne korake da se poštuju pravne posljedice presude Suda BiH, te da Vijeće poduzme mjere iz svoje nadležnosti.

Odgovor VSTV-a

U odgovoru VSTV-a ističe se da, prema Zakonu o VSTV-u BiH, Vijeće nema zakonsku mogućnost da se miješa u rad pravosudnih institucija po konkretnim predmetima, niti da daje instrukcije nosiocima pravosudnih funkcija.

Nakon prijema dopisa Centralne izborne komisije 13. novembra 2025. godine, radna tijela Vijeća su razmatrala postupanje relevantnih pravosudnih institucija u vezi s pravnim posljedicama presude Suda BiH od 26. februara 2025. godine, imajući u vidu nadležnost Vijeća da osigura profesionalan rad pravosuđa, ali bez direktnog miješanja u konkretne predmete.

- S tim u vezi, Vijeće je, radi dobijanja potpunih informacija prije prosljeđivanja Uredu disciplinskog tužioca VSTV-a BiH, obratilo se relevantnim pravosudnim institucijama, Sudu BiH i Osnovnom sudu u Banjoj Luci, sa zahtjevom za dostavljanje informacija o aktivnostima na brisanju Milorada Dodika, kao predsjednika SNSD-a, iz registra političkih organizacija, uz prateće dokaze - stoji u odgovoru VSTV-a Klubu Bošnjaka.