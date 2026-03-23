Najmanje sedam raketa iz Iraka ispaljeno na američku vojnu bazu u Siriji

Najmanje sedam raketa lansirano je u ponedjeljak iz iračkog grada Rabi'e prema američkoj vojnoj bazi na sjeveroistoku Sirije, saopćila su dva iračka sigurnosna izvora, što je prvi napad te vrste od početka američko-izraelske vojne kampanje na Iran.

Platforma za bacanje raketa, postavljena na krovu izgorjelog kamiona, zaplijenjena je u okrugu Rabi'a, zapadno od Mosula. Vjeruje se da je bacač korišten za ispaljivanje sedam raketa prema bazi Rmeilan u Siriji, saopćili su izvori.

Dodali su da je to bio prvi prekogranični napad usmjeren na američke trupe u Siriji od početka američko-izraelskog rata s Iranom.

Američko-izraelski rat s Iranom već se proširio van iranskih granica, dok je Teheran odgovorio napadom na Izrael i zalivske arapske države koje su domaćini američkim vojnim instalacijama, a Izrael je pokrenuo nove napade u Libanu nakon što je Hezbollah, milicija povezana s Iranom, otvarao vatru preko granice prenosi Reuters.