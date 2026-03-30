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ISFAHAN

Video / Iran: Izvedeni udari kod nuklearnog postrojenja

U izvještajima se dodaje kako je aktivirana protuzračna odbrana

Udari kod nuklearnog postrojenja. Platforma X

M. Až.

30.3.2026

Na području iranskog grada Isfahana, nedaleko od lokacije nuklearnog postrojenja, izvedeni su udari, javljaju iranski državni mediji. 

Prema državnoj novinskoj agenciji IRNA, cilj napada bio je zabavni park Royaha Dreams, a za udare se okrivljuju američko-izraelski avioni.

U izvještajima se dodaje kako je aktivirana protuzračna odbrana, no podaci o mogućoj šteti zasad nisu objavljeni.

# IRAN
# ISFAHAN
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