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Zemljotres jačine 5,5 stepeni pogodio Pakistan i Afganistan

Pakistanski meteorološki odjel rekao je Anadolu da se epicentar potresa nalazio u regiji Hindukuš na dubini od 199 kilometara

Zemljotres jačine 5,5 stepeni pogodio Pakistan i Afganistan. Anadolija

Anadolija

18.4.2026

Zemljotres jačine 5,5 stepeni pogodio je pakistansko-afganistansku regiju u subotu ujutro, uzrokujući podrhtavanje tla u sjeverozapadnom Khyber Pakhtunkhwi i Gilgit-Baltistanu u Pakistanu, kao i u glavnom gradu Islamabadu, kao i u nekoliko područja Afganistana.

Pakistanski meteorološki odjel rekao je Anadolu da se epicentar potresa nalazio u regiji Hindukuš na dubini od 199 kilometara.

Stanovnici sjevernog Pakistana prijavili su kratko, ali primjetno podrhtavanje tla, dok su se slična podrhtavanja osjetila u više afganistanskih provincija.

Prema afganistanskom emiteru TOLOnews, potres se osjetio oko 7:30 sati (03:00 GMT) u nekoliko područja, uključujući glavni grad Kabul.

Nije bilo neposrednih izvještaja o žrtvama ili značajnoj šteti ni sa jedne strane granice, saopštile su vlasti, iako su procjene još uvijek u toku.

# AFGANISTAN
# ZEMLJOTRES
# PAKISTAN
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