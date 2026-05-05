Neočekivani muzički duo: Makron zapjevao, Pašinjan zasvirao bubnjeve

Premijer Nikol Pašinjan (Pashinyan) sastao se u Jerevanu s francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macronom) tokom samita Evropske političke zajednice, a susret je obilježila i jedna neuobičajena scena.

Naime, tokom pauze između sastanaka, dvojica lidera odlučila su se opustiti uz muziku. Makron je zapjevao poznatu šansonu La Bohème, koju je napisao legendarni Šarl Aznavur (Charles Aznavour). Riječ je o pjesmi koja evocira sjećanja na život umjetnika u skromnim uslovima, u boemskom ambijentu pariškog Montmartrea.

Dok je Makron pjevao, Pašinjan ga je pratio svirajući bubnjeve, što je izazvalo oduševljenje prisutnih gostiju koji su njihov nastup nagradili aplauzom.