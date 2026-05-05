LIDERI U NOVOJ ULOZI

Neočekivani muzički duo: Makron zapjevao, Pašinjan zasvirao bubnjeve

Izbor pjesme "La Bohème" ima i simbolično značenje za odnose Francuske i Armenije

Emanuel Makron i Nikol Pašinjan. Screenshot

Z. V.

prije 4 dana

Premijer Nikol Pašinjan (Pashinyan) sastao se u Jerevanu s francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom (Emmanuel Macronom) tokom samita Evropske političke zajednice, a susret je obilježila i jedna neuobičajena scena.

Naime, tokom pauze između sastanaka, dvojica lidera odlučila su se opustiti uz muziku. Makron je zapjevao poznatu šansonu La Bohème, koju je napisao legendarni Šarl Aznavur (Charles Aznavour). Riječ je o pjesmi koja evocira sjećanja na život umjetnika u skromnim uslovima, u boemskom ambijentu pariškog Montmartrea.

Dok je Makron pjevao, Pašinjan ga je pratio svirajući bubnjeve, što je izazvalo oduševljenje prisutnih gostiju koji su njihov nastup nagradili aplauzom.

Ovo nije prvi put da je Makron viđen kako pjeva u javnosti. Ranije je izvodio francusku himnu La Marseillaise na nosaču aviona FS Charles de Gaulle tokom misije francuske mornarice na Bliskom istoku.

Izbor pjesme "La Bohème" ima i simbolično značenje za odnose Francuske i Armenije, budući da je Aznavur rođen u Parizu u porodici armenskog porijekla koja je izbjegla genocid. Svoju karijeru započeo je još kao dijete, nastupajući u restoranu svojih roditelja, a tokom Drugog svjetskog rata njegova porodica pružala je utočište Jevrejima i Armencima u Parizu.

# EMMANUEL MACRON
# NIKOL PASHINYAN
