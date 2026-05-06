Pad cijena nafte zbog mogućeg ublažavanja krize u Hormuškom moreuzu

Cijene nafte nastavile su pad u srijedu zbog mogućeg oslobađanja zadržanih zaliha s Bliskog istoka, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) signalizirao mogući dogovor o okončanju sukoba s Iranom.

Dionice tržišta sirove nafte Brent pale su za 6,70 dolara, odnosno 6,1 posto, na 103,17 dolara po barelu do 08.56 GMT, nakon što su dotakle najniži nivo u gotovo dvije sedmice. Američka nafta West Texas Intermediate (WTI) pojeftinila je za 6,77 dolara, odnosno 6,6 posto, na 95,50 dolara. Oba referentna indeksa zabilježila su pad od oko četiri posto i u prethodnoj sesiji.

Gubitak ponude zbog obustavljenog pomorskog saobraćaja kroz Hormuški moreuz od februara doveo je do rasta cijena nafte, pri čemu je Brent prošle sedmice dostigao najviši nivo od marta 2022. godine.

Međutim, Tramp je u utorak izjavio da će privremeno obustaviti operaciju pratnje brodova kroz moreuz, navodeći napredak ka sveobuhvatnom sporazumu s Iranom. Nije iznio detalje, ali je dodao da će američka mornarica nastaviti blokadu iranskih luka.

Iran je, s druge strane, poručio da će prihvatiti samo pravedan i sveobuhvatan sporazum, dok ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araqchi) nije direktno komentirao Trampovu ponudu o pauzi u pratnji brodova.

Američka vojska je u ponedjeljak saopćila da je uništila nekoliko manjih iranskih plovila u okviru napora da pomogne zaglavljenim brodovima da napuste uski plovni put.

Zatvaranje Hormuškog moreuza dovelo je do smanjenja globalnih zaliha nafte i goriva, dok rafinerije pokušavaju nadoknaditi manjak u proizvodnji.

Zalihe sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama pale su treću sedmicu zaredom, dok su smanjene i zalihe benzina i destilata, naveli su tržišni izvori u utorak, pozivajući se na podatke Američkog instituta za naftu.

Prema tim podacima, zalihe sirove nafte smanjene su za 8,1 milion barela u sedmici koja je završila 1. maja. Zalihe benzina pale su za 6,1 milion barela u odnosu na prethodnu sedmicu, dok su zalihe destilata smanjene za 4,6 miliona barela.