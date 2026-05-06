MJENJA PRAVILA IGRE

Nova era pomorskog ratovanja: Turska predstavila dronove koji djeluju kao FPV rojevi

Podvodni dronovi kao FPV rojevi. Screenshot X

Z. V.

prije 4 dana

Turska odbrambena kompanija Aselsan na sajmu SAHA EXPO 26 prikazala je seriju podvodnih dronova koji će se u budućnosti koristiti u pomorskim operacijama.

U videoprikazu Aselsana, podvodni dronovi Kilič i Tufan će biti korišteni u jednakom broju kao FPV dronovi koji se koriste na ratištima širom svijeta. Ovako koncipirani kao borbeni sistemi male mase i sjajnih performansi će zajedničke ciljeve napadati u istom intervalu.

Ključnu ulogu će imati umjetna inteligencija čiji će algoritmi pomoći u procesu selekcije i prepoznavanja ciljeva i meta. Oba tipa dronova kao predstavnici generacije, imat će satelitsko upravljanje uz korekcije putanje uz pomoć zemaljskih stanica.

Satelitsko upravljanje omogućava borbu protiv ciljeva daleko izvan vizualnog dometa, što mogućnosti projekcije sile na moru značajno pomjera dalje od teritorijalnih voda.

U površinskom domenu, Aselsan je na sajmu SAHA 2026 predstavio bespilotno površinsko vozilo Tufan, dizajnirano za izvođenje ofanzivnih misija, kao i zadataka izviđanja, nadzora i prikupljanja obavještajnih podataka (ISR).

Platforma kombinuje veliku brzinu i manevarsku sposobnost s naprednom autonomijom, omogućavajući efikasno djelovanje u priobalnim i otvorenim morskim uvjetima.

Komentarišući lansiranje novih pomorskih sistema, Ahmet Akojl (Akyol), izvršni direktor Aselsan-a, izjavio je da osiguravanje sigurnosti izvan granica pomorskog domena zahtijeva novi nivo autonomije, integracije i operativne fleksibilnosti

- Kako pomorska sigurnost dobija sve veći značaj u današnjem operativnom okruženju, koristimo naše geografske prednosti kako bismo unaprijedili naše sposobnosti na moru i predstavljamo novu generaciju bespilotnih pomorskih sistema, dizajniranih da odgovore na sve zahtjevnije potrebe savremenih pomorskih operacije - navodi Akojl. 

# DRONOVI
# AI
# TURSKA
