Isplivala navodna Epstinova oproštajna poruka: "Šta želite da učinim - da se rasplačem!"

Savezni sudija u Njujorku (New York) dozvolio je objavu dokumenta koji navodno sadrži oproštajnu poruku preminulog finansijera i osuđenog seksualnog prijestupnika Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein), ali nije komentirao da li je riječ o autentičnoj poruci.

- Istraživali su me mjesec dana - nisu pronašli ništa! Zato su ponovo pokrenute optužbe koju su stare 15 godina. Privilegija moći je odabrati kada ćeš se oprostiti. Šta želite da učinim - da se rasplačem! Nije zabavno, nije vrijedno toga - navodi se u poruci, prema fotografiji objavljenoj u sudskom spisu.

Epstin je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji na Menhetnu (Manhattan) u augustu 2019. godine, a njegova smrt zvanično je proglašena samoubistvom.

Vjeruje se da je rukom pisanu poruku pronašao osuđeni ubica i bivši policajac Nicholas Tartaglione, s kojim je Epstin dijelio ćeliju. To se dogodilo nakon prvog navodnog pokušaja samoubistva nekoliko sedmica prije njegove smrti, također u zatvoru.

Odobrena objava

Američki okružni sudija Kenet Karas (Kenneth Karas), koji je vodio Tartaglioneov slučaj, odobrio je objavu oproštajne poruke nakon zahtjeva lista New York Times, koji je prošle sedmice pisao o tom dokumentu.

Sudija nije pronašao pravni osnov zbog kojeg bi dokument ostao tajan. Ipak, nije potvrđivao vjerodostojnost poruke niti se bavio pitanjem ko ju je i kada pronašao, smatrajući da to nije važno za odluku o objavi.

- Nijedna stranka nije identificirala nikakav suprotstavljeni razlog koji bi opravdao da se poruka zapečati - naveo je Karas u presudi.

Priznao krivicu

Poruku su sudu dostavili advokati koji zastupaju Tartaglionea, koji je s Epstinom dijelio ćeliju približno dvije sedmice u julu 2019. godine, dok su obojica bili u zatvoru na Menhetnu.

Epstin je još 2008. godine priznao krivicu za podvođenje maloljetnica na prostituciju, što je rezultiralo kontroverznom nagodbom i kratkom zatvorskom kaznom. Ponovo je uhapšen u julu 2019. godine, kada je optužen za seksualno iskorištavanje maloljetnika.