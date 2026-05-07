Pobjednik bugarskih izbora dobio mandat za formiranje nove vlade

Rumen Radev, lider Progresivne Bugarske, koji je pobijedio na izborima, dobio je mandat za formiranje nove vlade, izvijestio je u četvrtak javni emiter BTA.

Bugarska predsjednica Iliana Iotova uručila je prvi mandat za formiranje vlade Radevu, kojeg je za premijera nominovala Progresivna Bugarska, najveća parlamentarna grupa u 52. sazivu narodne skupštine.

Očekivanja građana

Nakon konsultacija s parlamentarnim grupama 5. maja, Iotova je rekla da su građani ukazali značajno povjerenje u Progresivnu Bugarsku dajući joj odlučno vodstvo u novoizabranom parlamentu.

- Nakon godina uzastopnih političkih kriza, očekivanja bugarskih građana su stabilna i efikasna uprava. To su i očekivanja naših partnera širom Evrope i međunarodno - rekla je Iotova.

Radev je rekao da mandat predstavlja veliku odgovornost, dodajući da su birači izrazili jasnu preferenciju za stabilne institucije i efikasnu upravu kroz posljednje izbore.

Dodao je da su "nakon godina političke nestabilnosti, bugarski građani donijeli svoj sud na posljednjim izborima i okončali političku krizu".

Radev je podnio predloženu strukturu i sastav nove vlade ubrzo nakon što je dobio mandat.

Nacrt kabineta

Nacrt kabineta uključuje premijera i četiri potpredsjednika vlade. Prema prijedlogu, sam Radev bi obavljao funkciju premijera.

Potpredsjednici vlade su Galab Donev, koji bi također obavljao funkciju ministra finansija, Aleksandar Pulev, koji bi obavljao funkciju ministra ekonomije, investicija i industrije, Ivo Petrov i Atanas Pekanov.

Predloženi kabinet također uključuje Ivana Demerdžijeva kao ministra unutrašnjih poslova, Dimitra Stojanova kao ministra odbrane, Velislavu Petrovu-Čamovu kao ministricu vanjskih poslova i Nikolaja Najdenova kao ministra pravde.

Koalicija Progresivna Bugarska pobjedila je na parlamentarnim izborima 19. aprila, osmim od 2021. godine.

Radev, bivši komandant Ratne avijacije koji je bio predsjednik Bugarske od 2017. do ostavke 2026. godine, formirao je Progresivnu Bugarsku ranije ove godine, nakon što se povukao s predsjedničke funkcije kako bi se kandidovao na parlamentarnim izborima.