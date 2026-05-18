Danas je Međunarodni dan muzeja, koji koordinira Međunarodno vijeće muzeja (ICOM).

Cilj obilježavanja ovog datuma je da promovira dijalog između muzejskih stručnjaka i podiže svijest javnosti o ulozi muzeja u razvoju društva.

Prvi Međunarodni dan muzeja obilježen je 1977. godine. Od tada ICOM svake godine poziva međunarodne muzeje da učestvuju u Danu muzeja, kako bi promovirali ulogu muzeja širom svijeta kroz događaje i aktivnosti o godišnjoj temi.

Svake godine u obilježavanju Međunarodnog dana muzeja učestvuje sve više zemalja svijeta.