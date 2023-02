Junker: Razočaran sam evropskim doprinosom

Bivši predsjednik Evropske komisije Žan Klod Junker (Jean Claude Juncker) smatra da je potrebno značajno povećanje budžeta EU, dodajući da svi dosadašnji predlozi, uključujući i onaj njegove komisije iz 2018. godine, nisu dovoljni za suočavanje sa korona krizom.

Junker je, u intervjuu austrijskim dnevnicima "Salcburger Nahrihten" i "Oberesterajhiše Nahrihten", podsetio da je "njegova" komisija predlagala 1,13 odsto od BDP-a.

"To je već bio minimum. To sada itekako nije dovoljno, jer uz postojeće zadatke dolaze novi za istraživanje, izbeglice, program stipendiranja Erasmus i finansiranje posledica korona krize", objasnio je on.



Junker je poručio da je neophodno razgovarati sa zemljama koje insistiraju na limitu od 1 odsto od BDP-a. Kaže da podržava štedljivo ophođenje poreskim novcem, ali je protiv toga da se šteti kada je reč o solidarnosti i novim idejama budućnosti. Pored toga, ističe da je neophodna brza odluka o budžetu EU, jer u suprotnom programi EU od januara neće više stajati na raspolaganju.