Dejvid Kameron: Razmišljamo o priznanju Palestine

Ministar vanjskih poslova Velike Britanije Dejvid Kameron (David Cameron) izjavio je da se bliže trenutku da formalno priznaju palestinsku državu.

Kameron smatra da je takva perspektiva potrebna za palestinski narod, kako bi se podstakao mir na Bliskom istoku.

"Nepovratni napredak"

Palestincima bi se morao pokazati "nepovratni napredak" prema rješenju dvije države, rekao je Kameron.

- Kako se to bude dešavalo, mi ćemo, sa saveznicima, razmotriti pitanje priznavanja palestinske države, uključujući i Ujedinjene nacije. To bi mogla biti jedna od stvari koja pomaže da se ovaj proces učini nepovratnim - rekao je on konzervativnom Vijeću za Bliski istok.

Također je pozvao Izrael da dozvoli veću humanitarnu podršku u Pojas Gaze, te da je "smiješno" da se vitalna britanska i druga pomoć šalje natrag na granicu.

- Ako nam posljednjih 30 godina nešto govori, to je priča o neuspjehu. Na kraju krajeva, to je priča o neuspjehu za Izrael jer da, imali su rastuću ekonomiju, da, imali su rastući životni standard, da, ulagali su u odbranu i sigurnost i zidove i ostalo, ali nisu mogli pružiti kakvu državu većina želi, ono što svaka porodica želi, a to je sigurnost. Samo priznavanjem tog neuspjeha i prepoznavanjem da će istinski mir i napredak doći kada su koristi od mira i napretka veće od koristi od povratka u borbu - rekao je Kameron.

Rješenje dvije države

Velika Britanija podržava rješenje o dvije države, ali Kameron sugeriše da bi mogli dati formalno, diplomatsko priznanje palestinske države, ne kao dio konačnog mirovnog sporazuma, već tokom samih pregovora.

Kameron smatra da mora postojati nova palestinska vlast koja će se brzo uspostaviti s dobrim liderima sposobnim da upravljaju Gazom.

- Zajedno s tim, gotovo najvažnije od svega, jeste dati palestinskom narodu politički horizont kako bi mogli vidjeti da će doći do nepovratnog napretka ka rješenju o dvije države. Imamo odgovornost u vezi s tim jer bismo trebali početi definirati kako bi palestinska država izgledala, što bi obuhvatala, kako bi funkcionirala, i bitno je, razmotriti pitanje da dok se to dešava, mi sa saveznicima ćemo razmotriti priznavanje palestinske države, uključujući i u Ujedinjenim nacijama - kazao je Kameron.