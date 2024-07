Gdje je nestao Makron

Posljednji put kad je Emanuel Makron (Emmanuel Macron) viđen u javnosti nosio je tamnu kožnu jaknu, sunčane naočale i bejzbolsku kapu.

Njegov izgled, dok je u nedjelju glasao u obalnom gradu Le Touquet, privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama, ali unatoč tome, istina je da se Makron u posljednje vrijeme povukao iz javnosti. Osim planiranih međunarodnih obaveza, u francuskoj javnosti nije se pojavio praktički dvije sedmice, i to usred velike političke krize.

Kako piše Politico, umjesto da se Makron pojavi na televiziji kako bi utješio i ohrabrio svoje pristaše nakon zapanjujućeg poraza u prvom krugu parlamentarnih izbora, Elizejska palača objavila je samo kratko saopćenje predsjednika u kojem poziva narod na jedinstvo.

Uklanjanje Makrona iz kampanje

Prvi put Makronov centristički savez, izmrcvaren i potučen nakon poraza na evropskim izborima u junu, vodi očajničku bitku bez svojeg vođe. Stvarnost je takva da ga njegovi saveznici ne žele u predizbornoj kampanji, a s predizbornih se plakata čak uklanja Makronovo lice.

- Rečeno mu je da prestane s kampanjom i nije zapravo da je čuo našu poruku, nego ju je više bio prisiljen čuti - rekao je anonimni zvaničnik Makronove stranke "Renaissance".

- Predsjednik je potcijenio koliko je francusku javnost, zapravo, odvratila njegova ličnost - dodao je zvaničnik. Posljednjih je sedmica nekoliko stranačkih lidera tražilo da se Makron drži podalje od kampanje, a koristio se i izraz "demakronizacija". Jedan je ministar priznao na javnoj televiziji da je Makronov imidž "istrošen".

Nova Makronova stvarnost

Nova stvarnost svakako nije ugodna za Makrona. No, on se priprema za svoju sljedeću bitku, a to je vladanje Francuskom nakon, kako se očekuje, uvjerljivog poraza u drugom krugu izbora u nedjelju. Francuski predsjednik će možda morati ući u "kohabitacijsku" vladu sa strankom krajnje desnice, Nacionalnim okupljanjem Marine Le Pen, za koju se očekuje da će imati najviše zastupnika u novom sazivu francuskog parlamenta.

Tokom proteklih dana Makron je bio zauzet jačanjem svog utjecaja, imenovanjem nekoliko najviših zvaničnika u Francuskoj i guranjem saveznika da dobiju ključne poslove u Briselu, čime je izazvao optužbe Le Pen da je organizirao "administrativni državni udar".

Predsjednik također razmišlja o različitim scenarijima nakon izbora, koji uključuju veliku pobjedu krajnje desnice, nestalan parlament s Nacionalnim okupljanjem kao najvećom skupinom i koaliciju koja isključuje krajnju desnicu, odnosno saradnju Makrona sa širokim savezom ljevice (Novi narodni front), za koje se očekuje da će osvojiti drugi najveći broj mandata na izborima.

Scenariji nakon izbora

Nekoliko Makronovih saveznika iznijelo je mogućnost izgradnje manjinske koalicije, slično onome u Španiji ili Njemačkoj.

- Možda je to prilika da ponovno osmislimo način na koji vladamo - rekao je francuski premijer Gabriel Attal, dodajući da bi se iz izbora mogla pojaviti "pluralna Nacionalna skupština" s "nekoliko političkih skupina s desnice, ljevice i centra, koje bi mogli funkcionirati zajedno glasujući izdvojeno o svakom pitanju", rekao je.

No taj scenarij nije previše realan s obzirom na odbojnost Makrona prema strankama krajnje ljevice i desnice, a lijeva koalicija uvjerava da se ovaj put neće razlomiti na više blokova, kao što je to ranije znao biti slučaj.

Teška kohabitacija

Makron će se nakon nedjelje morati okrenuti izboru novog premijera, što bi moglo potrajati sedmicama ako u parlamentu ne bude jasne većine.

- On će ponovno preuzeti vodstvo kao jamac francuskih institucija - rekao je ranije navedeni stranački dužnosnik. Ako krajnja desnica osvoji uvjerljivu većinu, Makron bi bio pod pritiskom da imenuje čelnika Nacionalnog okupljanja Jordana Bardellu za premijera. U suprotnom, predsjednik bi se mogao uključiti u dugotrajne koalicijske pregovore sa svojim sadašnjim suparnicima na lijevoj i desnoj strani.

No, u svakom slučaju, bit će to teška kohabitacija za Makrona u iduće tri godine, njegova popularnost pada iz dana u dan, a vladanje državom iziskivat će naporne i dugotrajne pregovore te razne kompromise i ustupke.