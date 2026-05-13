Katastrofa trojca Bećirović- Konaković-Lagumdžija

Vjerujte meni, nemojte svojim očima, to je opis izjava ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića i ambasadora BiH pri UN-u Zlatka Lagumdžije nakon sjednice Vijeća sigurnosti UN-a. Jučerašnja sjednica Vijeća sigurnosti UN-a bila je poprilično težak udarac za bošnjačku politiku, koja je mjesecima ubjeđivala kako je pobijedila Milorada Dodika na polju lobiranja. Sama činjenica da se ambasadorica SAD uopšte nije pojavila, nego poslala svoju zamjenicu na sjednicu na kojoj se raspravljalo o BiH, bila je jasna poruka.

- Međunarodna misija u BiH prolazi u novu fazu. OHR nije ni trebao biti trajna ustanova. Nasljednik Šmita će imati ograničene nadležnosti, zadatak sljedećeg predstavnika će biti da prenese odgovornost na lokalne lidere. Ta osoba mora biti posvećena BiH, ali lokalni lideri moraju donositi pragmatična rješenja, koja neće diktirati međunarodni glasovi. Nadam se da ćemo u junu imenovati narednog visokog predstavnika po principu nepristrasnosti - navela je. Ipak, Konaković i Lagumdžija kao sumanuti govore kako je zamjenica ambasadorice pohvalila visokog predstavnika i predstavljajući kao uspjeh to što Šmit nije smijenjen, nego je podnio ostavku. To predstavljaju kao lični uspjeh, iako svaki laik zna da je efekat isti. Pogotovo jer je Šmit otišao pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država i nakon sastanka s otpravnikom poslova Džonom Ginkelom. Ovaj dvojac govori da dolazi novi visoki predstavnik, koji će koristiti bonske ovlasti, iako je jasno poručila američka predstavnica u UN-u da će uloga novog visokog predstavnika biti otprilike onakva kakva je bila i Valentina Incka - marginalna i da će reagirati tek u slučaju krajnje nužde. - Znao sam cijeli proces i bio sam upoznat s događajima posljednjih mjeseci. U zadnjih desetak dana sve se dodatno intenziviralo kroz komunikaciju sa članicama Vijeća sigurnosti, ambasadorima i ljudima koji su aktivno uključeni u cijeli proces. Imao sam više sastanaka i sa Šmitom, ali i sa domaćim zvaničnicima i međunarodnim partnerima - rekao je Lagumdžija u jednom od mnogobrojnih intervjua koje je dao nakon jučerašnje sjednice. On kaže da je znao sve, ali svega dan prije njegov šef Elmedin Konaković je kazao u intervjuu za Bljesak.info da je Dodik pokušao da skloni Šmita, ali da su oni "sve iskontrolisali". Pitanje koje se postavlja je da li je Lagumdžija sve krio od Konakovića ili glumi retroaktivnu pamet i informiranost. Ipak, realnija opcija je da Lagumdžija, kao potrošeni političar, pokušava od sebe da napravi relevantnog političara.

Ne treba zaboraviti ni izjave Elmedina Konakovića, potpuno neinformirane osobe, koji je ne tako davno na Face televiziji govorio kako Šmit neće otići prije oktobarskih izbora. Još jedan pulen Trojke, koji nije imao pojma šta se dešava je ambasador BiH u Njemačkoj Damir Arnaut, koji se pokazao kao primjer nekompetencije i gluposti. On je krajem prošle godine u jednom intervjuu trubio kako iza priče o Šmitovom odlasku stoji režim Aleksandra Vučića, ali da su to "puste želje". Govorio je on tada da to nije tema niti u jednoj instituciji u Njemačkoj, osim eventualno u Ambasadi Srbije i Ambasadi Rusije.

Arnaut: Primjer gluposti . Fena Arnaut: Primjer gluposti . Fena