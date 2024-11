Haris: Ako Tramp pobijedi smišljat će osvete

Kamala Haris (Harris) dala je jedan od svojih posljednjih intervjua prije zatvaranja birališta, rekavši voditeljki SiriusXM-a, Zerlini Maxwell, da bi glasači koji su u posljednjem trenutku još uvijek neodlučni trebali da shvate kako bi Tramp vladao ako pobjedi.

- Na 20. januar, ili će on ili ja biti u Bijeloj kući, a ako to bude on, sjedit će tamo prolazeći kroz svoju listu neprijatelja, smišljajući osvetu, razrađujući sve svoje zamjerke koje se sve tiču njega samog, dok ću ja, ako budem izabrana za predsjednicu, od prvog dana raditi na listi prioriteta u ime američkog naroda kako bismo postigli napredak kroz zajednička rješenja koja imaju smisla - rekla je ona.