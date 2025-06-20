Erdoan i Pašinjan održali historijski susret: Prva zvanična posjeta armenskog lidera Turskoj nakon tri decenije

Premijer Armenije Nikol Pašinjan (Pashinyan) stigao je u petak u zvaničnu posjetu Turskoj, čime je postao prvi lider ove zemlje koji je nakon Hladnog rata kročio na tursko tlo u službenom svojstvu. Posjeta dolazi u trenutku kada dvije zemlje, opterećene decenijama neprijateljstva i historijskih trauma, pokazuju znakove približavanja i mogućeg otvaranja nove faze u međusobnim odnosima.

Pašinjan se sastao s predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoanom (Recep Tayyip Erdogan) u Istanbulu, u palati Dolmabahče. Iako su se već susretali na međunarodnim skupovima – uključujući prisustvo Pašinjana Erdoganovoj inauguraciji 2023. – ovo je njegova prva zvanična posjeta Turskoj.

Prema pisanju portala Middle East Eye, Erdoan je poziv uputio tokom nedavnog telefonskog razgovora povodom Kurban-bajrama, nakon čega je on formaliziran diplomatskim putem. Izvori iz Jerevana navode da je tada održan "pozitivan i konstruktivan razgovor", što je otvorilo prostor za ovaj susret.

U radnoj posjeti učestvuju i ministri vanjskih poslova te specijalni izaslanici za normalizaciju odnosa, što omogućava dublje bilateralne razgovore, potvrđeno je iz kabineta turskog predsjednika.

Prekid diplomatskih odnosa

Turska i Armenija prekinule su diplomatske odnose 1993. godine, nakon što su armenske snage zauzele azerbejdžansku regiju Nagorno-Karabah. Iako je u ratu 2020. godine Azerbejdžan povratio većinu teritorije, napetosti i dalje traju, posebno nakon što je regija Artsah zvanično raspuštena 1. januara 2024.

Dodatni teret u odnosima predstavlja i pitanje priznanja genocida nad Armencima iz 1915. godine, koje Turska i dalje odbacuje, tvrdeći da su smrtni slučajevi rezultat ratnih okolnosti.

Ipak, Pašinjan je u posljednjim mjesecima ublažio retoriku, ističući da želi okončati izolaciju svoje zemlje, otvoriti granice i uspostaviti diplomatske i trgovinske odnose s Turskom.

Sporazumi na čekanju

U martu su Armenija i Azerbejdžan postigli nacrt mirovnog sporazuma, ali je Baku u međuvremenu iznio dodatne zahtjeve, uključujući izmjene armenskog ustava u vezi s Karabahom. Ankara se, također, još nije jasno izjasnila o prijedlogu otvaranja graničnog prelaza Aličan–Margara za diplomate i državljane trećih zemalja, iako je Jerevan već završio radove na svojoj strani.

Pašinjan, ipak, ne odustaje. Najavio je mogućnost ustavnih promjena, ali naglašava da to ne smije biti prepreka mirovnom procesu, te izražava nadu da će sporazum s Azerbejdžanom biti potpisan do kraja godine.

Regionalni kontekst

Ova posjeta odvija se u trenutku ozbiljnih regionalnih napetosti, posebno između Irana i Izraela, što dodatno pojačava važnost dijaloga između Armenije i Turske s obzirom na njihov geostrateški položaj.

Zanimljivo je da je posjeta Pašinjana uslijedila samo nekoliko dana nakon što je predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev boravio u Turskoj, gdje je s Erdoanom otvorio stambeni kompleks za žrtve zemljotresa iz 2023. godine u Kahramanmarašu.