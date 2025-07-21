Haos u Švicarskoj: Muškarac u hrvatskom dresu navodno mačetom napao drugu osobu

U Dotingenu (Dottingenu), u Švicarskoj krajem prošle sedmice dogodio se incident u kojem je učestovao i muškarac iz Hrvatske. Sve se desilo na željezničkoj stanici kada se dogodio verbalni okršaj, te muškarac u hrvatskom dresu napustio stanicu i zatim se vratio sa, prema svemu sudeći, mačetom u ruci.

On je napao drugog muškarca, a ubrzo je na mjesto stigla policija koja je zaustavila dalju eskalaciju.

Nije zvanično poznato da li je muškarac u hrvatskom dresu koristio dugački nož ili mačetu, a policija je navela da je korišten "opasan predmet".

Blick navodi da se se radilo o hrvatskom i poljskom državljaninu te su objavili snimak napada.

Kako je navela policija u svom izvještaju, niko nije zadobio povrede.

- Nije jasno kako je došlo do ovog spora. Nema dokaza o ekstremističkoj motivaciji - navela je policija.

Ipak, incident je snimljen i samim tim je dobio veliku pažnju javnosti.

Mediji navode da je nekoliko patrolnih automobila stiglo na ovo mjesto uz hitnu pomoć i graničnu stražu.