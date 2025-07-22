Trećina stanovnika Gaze već danima nije jela

Trećina stanovništva Gaze nije jela nekoliko dana zbog tekuće izraelske blokade palestinske enklave.

To je potvrdio Svjetski program za hranu (WFP). Kako je rekao direktor WFP-a za pripravnost i odgovor na hitne situacije Ros Smit (Ross Smith), kriza gladi u Gazi dosegla je nove i zapanjujuće razine očaja, s trećinom stanovništva koja ne jede više dana zaredom.

Prema procjenama WFP-a, četvrtina stanovništva u Gazi suočava se s uvjetima sličnim gladi, jer 100.000 žena i djece pati od akutne pothranjenosti.

Svakodnevno stižu izvještaji o djeci koja umiru zbog gladi u Pojasu Gaze iako se prema objašnjenju UNRWA-e u skladištima u Egiptu nalazi dovoljno hrane da se stanovništvo Gaze hrani tri mjeseca. Izrael ne dopušta ulazak ove hrane u Gazu.

Hrana se u ograničenim količinama distribuira preko Humanitarne fondacije za Gazu (GHF), ali na ovim mjestima je gotovo 1.000 Palestinaca ubijeno što od izraelskih vojnika, što od angažovanih plaćenika.

Ministarstvo zdravstva Gaze saopćilo je da je izraelska namjerna politika izgladnjivanja dovela do smrti 86 Palestinaca, uključujući 76 djece, od oktobra 2023. zbog gladi i pothranjenosti.