Instagram blokirao profile korisnika zbog objava sa Thompsonovog koncerta u Sinju

Hrvatski mediji javljaju da su korisnici Instagrama iz Hrvatske koji su dijelili snimke s koncerta Marka Perkovića Thompsona ostali bez svojih profila na ovoj društvenoj mreži.

Naime, računi brojnih korisnika Instagrama su blokirani, a prema objavljenim screenshotovima, profili su onemogućeni zbog kršenja pravila platforme.

Problematičan je bio sadržaj koji se smatrao podsticanjem nacionalne netrpeljivosti, a sporne su bile pjesme "Anice kninske kraljice" i "Bojna Čavoglave", koja počinje ustaškim pozdravom.

Također, kontroverzni su bili ustaški simboli koje su nosili posjetioci koncerta u Sinju.

Podsjetimo, koncert hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona održan je u ponedjeljak na Hipodromu u Sinju, a prema navodima organizatora, prisustvovalo mu je blizu 150.000 ljudi.

Društvene mreže su bile preplavljene snimcima sa koncerta, naročito početka pjesme "Bojna Čavoglave" uz ustaški povik: "Za dom spremni".

Thompson je, kao i na nedavnom koncertu u Zagrebu, uzviknuo: "Za dom", a publika od oko 150.000 ljudi mu je odgovorila: "Spremni".

"Za dom spremni", skraćeno ZDS, pozdrav je koji je nastao u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i uglavnom su ga koristili pripadnici ustaškog pokreta.