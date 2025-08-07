BLISKI ISTOK

Libanska vlada odlučila da razoruža Hezbolah

Vlada usvojila prvi dio američkog prijedloga, iako su predstavnici Hezbolaha napustili sjednicu u znak protesta

M. Až.

7.8.2025

Nakon što su predstavnici Hezbolaha napustili sjednicu vlade na kojoj se raspravljalo o planu za razoružavanje ove militantne šiitske grupe, jedan libanski ministar potvrdio je da je vlada usvojila prvi dio američkog prijedloga o razoružavanju Hezbolaha, javlja Times of Israel.

Libanski mediji izvještavaju da je sjednica vlade prekinuta nakon što su pet ministara – predstavnici Hezbolaha, njihov saveznik pokreta Amal i jedan nezavisni šiitski ministar – izašli iz sale u znak protesta.

Međutim, ministar informisanja Pol Morkos kasnije je izjavio da je vlada usvojila listu ciljeva iz američkog prijedloga za Liban, koja podrazumijeva stavljanje čitavog oružja pod državnu kontrolu te razoružanje oružanih grupa koje djeluju izvan državnih struktura, uključujući i Hezbolah.

# LIBAN
# HEZBOLAH
