Američka firma planirala protjerivanje Palestinaca u Somaliju i Somaliland

Bostonska konsultantska grupa (BCG) kreirala je planove za protjerivanje Palestinaca iz Gaze u Somaliju i Somaliland, u ime izraelskih biznismena koji žele „obnoviti“ enklavu. Dvije afričke države bile su među zemljama u koje bi Palestinci mogli biti prebačeni, uz Egipat, Ujedinjene Arapske Emirate i Jordan.

Plan izazvao osude

Model je razvijen u okviru rada na osnivanju Humanitarne fondacije za Gazu (GHF), koju podržavaju SAD, a koja je kritikovana zbog velikog broja poginulih na mjestima dostave pomoći. Nakon objave, planovi su izazvali negodovanje, a BCG se javno distancirao od tog rada, tvrdeći da je partneru rečeno da ne učestvuje.

Planovi su temeljeni na medijskim izvještajima da su izraelski i američki zvaničnici razgovarali s liderima istočne Afrike o prihvatu Palestinaca, uz moguće priznanje Somalilanda kao nezavisne države. Ova prijetnja premještanja nazvana je etničkim čišćenjem od strane grupa za ljudska prava i međunarodnih organizacija.

Jedan izvor je za Financial Times rekao: "Prihvaćanjem stanovnika Gaze koji se dobrovoljno presele, zemlja će dobiti ekonomsku korist, ali zemlje u modelu nisu birane prema specifičnim razmatranjima. Cilj je bio razumjeti ekonomske aspekte opcija koje je predsjednik Tramp predložio.“

Prema slajdovima iz plana, oko 25 posto Palestinaca iz Gaze moglo bi se preseliti, dok se većina neće vratiti. BCG je procijenio ekonomske koristi za zemlje domaćine na 4,7 milijardi dolara tokom prve četiri godine.

Uloga BCG-a i međunarodnih aktera

Izvještaji navode da je BCG, čiji su među bivšim saradnicima izraelski premijer Benjamin Netanjahu, uključen u GHF kroz američku sigurnosnu firmu Orbis. Orbis je angažovao BCG da pomogne u studiji izvedivosti za novu humanitarnu operaciju.

Povezanost s bivšim agentom CIA-e, Filom Rilijem, koji je radio u Orbisu i BCG-u, dodatno je izazvala pažnju. Također, osoblje Instituta Toni Bler učestvovalo je u postkonfliktnom projektu u Gazi koji je koristio finansijske modele BCG-a za „Trampovu rivijeru“.