Nidal Čelik: Iskoristio šansu

Nidal Čelik je tihim, ali veoma sigurnim koracima počeo graditi svoju priču u Lensu, a posljednjih nekoliko nastupa pokazali su zašto se u Bosni i Hercegovini s razlogom vjeruje u njegov veliki potencijal. Mladi stoper, koji je prošle zime iz Sarajeva stigao u Francusku, dugo je čekao pravu priliku, a kada ju je konačno dobio – nije je propustio.

Čelik je u posljednjim utakmicama pokazao mirnoću, disciplinu i zrelost koja nadilazi njegove godine. Posebno je važno što je minutažu iskoristio na način koji nije prošao nezapaženo, ni u klubu, ni van njega.

Nagrada za strpljenje, rad i iskorištenu šansu stigla je u vidu poziva selektora A reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza za utakmice baraža za Svjetsko prvenstvo. Dodatnu težinu cijeloj priči daje i činjenica da je Barbarez lično pratio Čelika na jednoj od utakmica u Francuskoj, što jasno govori koliko je njegov razvoj ozbiljno skeniran.