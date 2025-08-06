Nema dileme da će Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici donijeti odluku o prestanku mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku, jer je to njena zakonska obaveza, bez obzira na sve pritiske pojedinaca iz RS i salve uvreda koji će doživjeti nakon što se to desi.

Dodika jedino može spasiti Ustavni sud BiH, kojeg je ranije proglašavao „neustavnim“, „krnjim“, jer je sam spriječio njegovo popunjavanje kroz NSRS, jer oni mogu donijeti privremenu mjeru koja bi spriječila izvršenje presude do konačne odluke Ustavnog suda BiH, no to je malo vjerovatno da će se desiti. Realnije je da sada slijede „igre prijestolja“, odnosno borba za poziciju koja u simboličnom smislu najviše znači građanima manjeg bh. entiteta. Ko god da dođe na nju ima nezahvalan zadatak, jer se može lako politički potrošiti, biti na vjetrometini zbog mandata koji će trajati maksimalno jednu godinu.

Jedini način da opozicija dođe do ove pozicije jeste da bude potpuno jedinstvena i da svi istinski stoje iza jednog kandidata, ma ko to bio, a sudeći prema prvim koracima od toga nema ništa.

SDS, iako je kao stranka u rasulu, podijeljena u frakcije, ima jasan stav da trebaju imati jedan blok i odbaciti prijedloge „vlade nacionalnog jedinstva“, koji bi značio neki vid „pomirenja“ između vlasti i opozicije.

Narodni front i Vukanović su na istom talasu, dok Draško Stanivuković još jednom daje ruku spasa Dodiku, iako ni njegovo članstvo i funkcioneri nisu saglasni s tim. Ne treba iznenaditi da u ovoj podijeljenosti do tih izbora izniknu i neke nove opozicione stranke, vrlo ograničenog kapaciteta i da opozicija u RS postane ono što je već dugo u Srbiji – gomila pojedinaca koji se ne mogu međusobno.

Problem za opoziciju je i što se u ovom momentu ne vidi neki njihov lider koji ima kapacitete da izađe na megdan SNSD-u. S druge strane, nije poznato ni šta SNSD može ponuditi, jer neke izražene ličnosti, izuzev Željke Cvijanović, koja u isto vrijeme ima veliku moć, nema među kadrovima SNSD-a. Povlačenje Cvijanović iz Predsjedništva bi onda značilo i dodatne komplikacije i nove izbore i za Predsjedništvo BiH, što je teško povjerovati. Vremena nije mnogo preostalo, a tek će se stvari početi zahuktavati.