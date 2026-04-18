U Zagrebu otvorena izložba posvećena Kemalu Montenu: "Pamtim samo sretne dane"

U Kulturno-informativnom centru Ambasade Bosne i Hercegovine u Zagrebu, jučer je svečano otvorena gostujuća izložba „Kemal Monteno – Pamtim samo sretne dane“, posvećena životu i bogatom muzičkom stvaralaštvu jednog od najznačajnijih kantautora ovih prostora, Kemala Montena.

Izložba je posvećena očuvanju sjećanja na Montenovu muziku i autentičnost, ali i da se novim generacijama približi njegovo stvaralaštvo, kroz sve one brojne kompozicije koje je kao autor muzike ili teksta napisao i za druge izvođače.

Izložbu je svečano otvorila ambasadorica Bosne i Hercegovine u Zagrebu, Elma Kovačević-Bajtal koja je u svom obraćanju istaknula značaj Montenovog umjetničkog naslijeđa kao trajne poveznice između Sarajeva i Zagreba, ali i šireg regionalnog kulturnog prostora. Naglasila je da Montenove pjesme i danas snažno odjekuju među publikom svih generacija, svjedočeći o univerzalnosti emocije koju je njegov rad nosio.

Prisutnima se obratila i autorica izložbe, muzeologinja i kustosica Amina Abdičević, koja je predstavila koncept izložbe i proces njenog nastanka, naglasivši važnost očuvanja sjećanja na umjetnike čije stvaralaštvo nadilazi vrijeme i granice. Također, okupljenima se obratio i direktor Croatia Records u Zagrebu Želimir Babogredec, istaknuvši dugogodišnji značaj Montenove muzike u diskografiji i kulturnom prostoru regije.

Posebno emotivan trenutak večeri upriličen je dolaskom istaknutog glumca Rade Šerbedžije, koji se u obraćanju publici prisjetio dugogodišnjeg prijateljstva i druženja s Kemalom Montenom. Prisutnima se također obratio i istaknuti hrvatski muzičar Boris Novković.

Izložba, čiji grafički dizajn potpisuje Branko Dursum, realizirana je u okviru projekta „Sarajevo s ljubavlju Zagrebu“, simbolično povezujući dva grada kroz umjetnost, sjećanje i zajedničko kulturno naslijeđe.

Otvorenju su prisustvovale brojne zvanice iz kulturnog i javnog života Zagreba i Sarajeva, potvrđujući još jednom trajnu vrijednost i značaj umjetničkog naslijeđa Kemala Montena.

Izložba ostaje otvorena za posjetitelje u periodu od 18. do 29. aprila, svakim radnim danom od 10.00. do 13.00. sati.