Ceremonija svečanog otvaranja i javnog predstavljanja biste dr. Safvet-bega Bašagića: Izrađena u tri primjerka

Ceremonija svečanog otvaranja i javnog predstavljanja biste književnog, kulturnog i društvenog barda dr. Safvet-bega Bašagića održat će se 8. 5. 2026. godine s početkom u 11.00 sati u Parku Jelene Vitas u Sarajevu (prekoputa Direkcije Bošnjačke zajednice kulture, ul. Branilaca Sarajeva 30) u povodu 155. godišnjice rođenja dr. Safvet-bega Bašagića.

- Izradu biste inicirala je i realizirala Bošnjačka zajednica kulture, a autor biste je akademski skulptor Adis Lukač. Ceremonija otvaranja i javnog predstavljanja biste bit će održana kao sastavni dio kulturnog programa Dana Kantona Sarajevo i Dana Općine Centar Sarajevo, uz podršku Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva kulture i sporta, Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i Općine Centar Sarajevo te Turističke zajednice Kantona Sarajevo i Ambasade Slovačke Republike u Bosni i Hercegovini - navodi se u saopćenju.

Prilikom ceremonije prigodni kulturni program izvest će mezzosopranistica Amila Ravkić uz pratnju na gitari Elvira Solaka i učenici Prve gimnazije u Sarajevu, a ceremoniji će prisustvovati zvanice iz kulturnog, društvenog i političkog života Bosne i Hercegovine i predstavnici diplomatskog kora.

U tri primjerka

- Bista dr. Safvet-bega Bašagića izrađena je u tri primjerka, te će, nakon Sarajeva, druga dva primjerka biste biti postavljena i u Rodnoj kući dr. Safvet-bega Bašagića – Kulturnom i muzejsko-galerijskom centru Bošnjačke zajednice kulture u Nevesinju te u Bratislavi, u saradnji s Ambasadom Slovačke Republike u Bosni i Hercegovini i Univerzitetskom bibliotekom u Bratislavi, gdje je pohranjena Bašagićeva rukopisna ostavština i orijentalna zbirka, koja je, zahvaljujući svojoj izuzetnoj vrijednosti, uvrštena u prestižnu listu UNESCO-ve svjetske dokumentarne baštine „Pamćenje svijeta“ (Memory of the World) - kazali su iz BKZ.

Izrada biste dr. Safvet-bega Bašagića dio je šireg niza kontinuiranih aktivnosti Bošnjačke zajednice kulture usmjerenih na istraživanje i promociju njegovog književnog, kulturnog i društvenog naslijeđa. Među tim aktivnostima izdvajaju se otkup njegove rodne kuće u Nevesinju radi pretvaranja u kulturno-muzejski centar, međunarodna izložba iz 2024. godine te uspostava digitalnog repozitorija za prikupljanje i digitalizaciju njegove ostavštine. Sve ove inicijative prate i brojni naučni, kulturni i izdavački projekti posvećeni očuvanju i afirmaciji Bašagićevog rada.

Biografija

Dr. Safvet-beg Bašagić (Nevesinje, 6. 5. 1870. – Sarajevo, 9. 4. 1934.) bio je, između svega ostalog, jedna od stožernih ličnosti u književnosti, kulturi i društvu Bošnjaka i Bosne i Hercegovine krajem 19. i početkom 20. st., istaknuti pjesnik svojeg vremena i jedan od začetnika novije bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti i kulture, prvi bošnjački doktor humanističkih nauka i začetnik bošnjačke i bosanskohercegovačke književne, kulturne i društvene historiografije (doktorirao u Beču 1910. godine), društveni uglednik, član, potpredsjednik i predsjednik Bosanskog sabora (prvog modernog bosanskohercegovačkog parlamenta) te jedan od osnivača i prvi predsjednik društva „Gajret“ 1903. godine, kao prvog glavnog pravnog prethodnika i preteče današnje Bošnjačke zajednice kulture kao temeljne i najstarije organizacije kulture Bošnjaka, odnosno bošnjačke kulturne matice i svjetske kulturne zajednice bošnjačkog naroda.