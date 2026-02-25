Svečana dodjela Nagrade BZK za najbolji dramski tekst na bosanskom jeziku

Prema jednoglasnom izboru Žirija u sastavu prof. dr. Almedina Čengić (redovna profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu), Zlatko Topčić (književnik i član Društva pisaca Bosne i Hercegovine) i prof. dr. Mirzana Pašić Kodrić (vanredna profesorica Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, književnica i članica Društva pisaca Bosne i Hercegovine), dobitnik Nagrade Bošnjačke zajednice kulture za najbolji dramski tekst na bosanskom jeziku za 2025. godinu je drama Hotel „Evropa“ autorica Arme Tanović Branković i Saide Mustajbegović.

Svečana dodjela

U Domu Bošnjačke zajednice kulture u Sarajevu danas, 25. 2. 2026. godine upriličena je svečana dodjela Nagrade Bošnjačke zajednice kulture za najbolji dramski tekst na bosanskom jeziku za 2025. godinu, koja je održana povodom Dana Bošnjačke zajednice kulture i Međunarodnog dana maternjeg jezika.

Nagrada Bošnjačke zajednice kulture za najbolji dramski tekst na bosanskom jeziku ustanovljena je 2003. godine povodom 100. godišnjice osnivanja Bošnjačke zajednice kulture s ciljem afirmiranja dramskog književnog stvaranja na bosanskom jeziku, a dodjeljuje se bienalno putem anonimnog konkursa. Autor najboljeg dramskog teksta nagrađuje se finansijskom nagradom u iznosu od 3.000 KM te objavljivanjem nagrađenog dramskog teksta u ediciji Drama u izdanju Bošnjačke zajednice kulture, uz mogućnost njegove teatarsko-scenske, radiofonske, televizijske ili druge primjerene izvedbe.

Nagradom Bošnjačke zajednice kulture za najbolji dramski tekst na bosanskom jeziku prethodno su nagrađeni sljedeći autori, odnosno dramski tekstovi: Nermina Kurspahić, All on board (2004), Zlatko Topčić, Gola koža (2006), Zilhad Ključanin, Švedsko srce moje majke (2008), Zlatko Topčić, Krokodil Lacoste / Silvertown (2010), Ljubica Ostojić, Kad uzcvate glog, crn trn… (2010), Amir Bukvić, Igra sjena (2013), Amir Bukvić, Ljubavne priče (2020), Elvis Ljajić, Zmaj od Bosne (2021) i Edin Urjan Kukavica, Čistilište (2023).

Obrazloženje odluke

U nastavku donosimo Obrazloženje odluke Žirija za dodjelu Nagrade Bošnjačke zajednice kulture za najbolji dramski tekst na bosanskom jeziku za 2025. godinu autorice prof. dr. Almedine Čengić kao predsjednice Žirija:

Obrazloženje odluke Žirija za dodjelu Nagrade Bošnjačke zajednice kulture za najbolji dramski tekst na bosanskom jeziku za 2025. godinu

Na bienalnom konkursu za dodjelu Nagrade Bošnjačke zajednice kulture za najbolji dramski tekst na bosanskom jeziku za 2025. godinu Žiri u sastavu prof. dr. Almedina Čengić (redovna profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu), Zlatko Topčić (književnik i član Društva pisaca Bosne i Hercegovine) i prof. dr. Mirzana Pašić Kodrić (vanredna profesorica Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, književnica i članica Društva pisaca Bosne i Hercegovine) donio je jednoglasnu odluku da se Nagrada Bošnjačke zajednice kulture za najbolji dramski tekst na bosanskom jeziku za 2025. godinu dodijeli autoricama Armi Tanović Branković i Saidi Mustajbegović za dramu Hotel „Evropa“, prijavljenu na konkurs pod šifrom „Azra Fazlagić“.

Kad je riječ o autoricama dramskog teksta, u pitanju su autorice odranije široko poznate kulturnoj javnosti. Arma Tanović Branković svestrana je umjetnička djelatnica koja na više razina slijedi dramsku umjetnost. Kao priznata glumica, svoje prve scenske kreacije predstavlja javnosti s uspjehom, što se nastavlja i s njenim daljnjim glumačkim radom. U obrazovnim procesima kao dramska pedagoginja i predavačica na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu ostvaruje posebne rezultate, a svoje sposobnosti pokazala je i kao voditeljica i urednica brojnih treninga, programa i manifestacija u Sarajevu, Bosni i Hercegovini i regionu. Saida Mustajbegović, pak, širokim dijapazonom sveukupnog rada fokusira se na probleme transgeneracijske traume i narative vezane za kulturne obrasce Balkana, što rezultira kontinuiranim istraživačkim i umjetničko-kreativnim rezultatima ostvarenim u njenoj prozi i poeziji, kao i u temama dokumentarnog filma i drugim kreativnim izrazima.

U nagrađenom dramskom tekstu autorice su pokazale posebno kreativno umijeće u specifičnom nizanju dramskih slika kroz temporalnu amplitudu od 1882. do 2025. godine i lokacijsku konstantu prepoznatljivog objekta hotela „Evropa“.

Na rasponu 19. i 20., odnosno 20. i 21. st., građevina gradskog elitnog hotela kao simbol grada postaje metafora ćelije gdje se iznose kako globalni, tako i lokalni stavovi i mišljenja predstavnika eminentnih društvenih krugova datih vremena. Sudar istočnjačke i zapadnjačke kulture u prostoru ovog zdanja stvorio je sinergiju dvaju empirijskih stavova o značajnim historijskim, društvenim i kulturnim prevratima i događanjima. Banalni problemi svakodnevnog života istovremeno su involvirani u radnju ove drame sublimirajući sadašnjost, prošlost i budućnost šarolikog međukulturnog i međureligijskog Sarajeva.

Kratkim i veoma konciznim replikama autorice u pet činova drame, kroz revolte ili ushićenja, odnosno druge izražaje likova, slijede parabole dokumentarnih svjedočenja autentičnih likova unutar bitnih historijskih trenutaka. Tim postupkom slijed dramske radnje kontinuirano prati turbulentne trenutke u našoj prošlosti, a drami daje poseban „štih“ unutar univerzalnih modela kroz koje je prolazilo naše društvo u svom nastajanju i razvoju.

Društveno-politička previranja i manipulacije zadatom ideologijom skrivene su u podtekstu drame, a rezultiraju konstantnim nepovjerenjem ovdašnjeg čovjeka pod pritiskom ratova, posljedicama očitovanim u postratnom sindromu, devijacijama pojedinca, porodice i društva. Nameće se neminovna konstatacija o pravednosti unutar globalne ideologije svjetskog poretka, koja je predmetom rasprava koje se odvijaju na lokalitetu sarajevskog hotela „Evropa“ i svjedoče o zanemarivanju čovjekove osobnosti i prava na odlučivanje o sopstvenom životu i budućnosti.

Drama „Hotel Evropa“ autorica Arme Tanović Branković i Saide Mustajbegović još je jedno autentično umjetničko iskazivanje o konglomeratu bosanskohercegovačke zbilje i svih promjena koje su se dešavale na ovim prostorima.

Žiri je s radošću i zadovoljstvom ocijenio dramu Hotel „Evropa“ kao umjetnički najuspjeliju, te je jednoglasno donio odluku da se Nagrada Bošnjačke zajednice kulture za najbolji dramski tekst na bosanskom jeziku za 2025. godinu dodijeli autoricama Armi Tanović Branković i Saidi Mustajbegović za dramu Hotel „Evropa“.