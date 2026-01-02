Jezivi detalji tragedije u Beogradu: Djevojka umrla tokom intimnog odnosa

Prema pisnju srbijanskih medija M. P. (28) preminula je tokom intimnog odnosa sa M.M. (30) 1. januara oko 15 sati u jednom stanu u Cvijićevoj ulici, uslijed predoziranja narkoticima.

Hitna pomoć primila je poziv od mladića M. M. (30) koji im je, navodno, rekao da je njegova djevojka koristila kokain, ali da je bez svjesti i da ne diše, te da sumnja da se predozirala.

Prema riječima izvora Blica, mladić koji je počinio samoubistvo, je prije poziva pokušavao da reanimira devojku, kao i dok je čekao da ljekari stignu, ali bezuspješno.

Dolaskom na lice mjesta u stan u Cvijićevoj ulici, ljekari su zatekli nesretnu djevojku koja je naga ležala na krevetu i nije davala znake života.

- Tročlana ekipa stigla je u stan i odmah su krenuli sa reanimiranjem djevojke. Nažalost, bezuspješno, nije davala znake života. Tada je doktor iz ekipe konstatovao njenu smrt. Dok je on izgovarao vrijeme, tehničar se okrenuo. Sve se dešavalo u sekundi. Mladić, koji je stajao u stanu dok su ljekari pokušavali da spase djevojku, približio se prozoru, a tehničar je instiktivno krenuo ka njemu. Međutim, mladić je u djeliću sekunde skočio sa prozora iz stana koji se nalazi na 9. spratu, ne dajući nikakvu šansu ljekarima da ga uhvate i spase - otkriva sagovornik Blica.

Prema njegovim riječima djevojka i mladić su u trenutku njene smrti imali intimni odnos.

Kako navodi Blic, ljekari su napustili stan i odmah potrčali niz stepenice na pločnik ispred zgrade, ali M. M. (30) je poginuo na licu mjesta.