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"IDEMO DALJE"

Abazović: Mafija više neće vladati Crnom Gorom, ima još posla, ali su dokazi na sigurnom

Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu Osnovnog suda u Ulcinju, kojom je pravosnažno odbijen tužbeni zahtjev kompanije Bemax

Dritan Abazović. Boris Pejović/Vijesti.me

M. Až.

20.1.2026

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović (Dritan Abazović) poručio je da borba protiv mafije u Crnoj Gori još nije završena, ali je naglasio da su ključni dokazi sigurni i sačuvani.

Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu Osnovnog suda u Ulcinju, kojom je pravosnažno odbijen tužbeni zahtjev kompanije Bemax. Tom tužbom traženo je da se Abazović obaveže na isplatu 21.000 eura na ime naknade nematerijalne štete zbog navodne povrede prava ličnosti.

Abazović je odluku suda ocijenio kao veliku pobjedu, ističući da je pravda ipak dostižna uprkos pritiscima.

- Pobjeda! Danas je Viši sud u Podgorici odlučio u moju korist u sporu koji je kompanija Bemax pokrenula protiv mene. Vrh kriminalne piramide je činio sve da se stvari koje su radili nikada ne otkriju. Nisu računali na X faktor, niti na hrabrost i odlučnost malog broja ljudi - napisao je Abazović na svom nalogu na društvenoj mreži Facebook.

Dodao je da su, kako je naveo, vjerovali "da su baš svi na prodaju", ali da ih je stvarnost u tome demantovala.

- Osjećam se ponosno što sam obećanje dato građanima da mafija više neće vladati Crnom Gorom ispunio do kraja. Ima još posla, ali su dokazi na sigurnom. Očekujem da sud na isti način presudi i u drugim predmetima koje Ubović, Lazović i Mijajlović vode protiv moje malenkosti. Idemo dalje. Pravda je spora, ali dostižna. Istina uvijek pronađe svoj put. Ruka pravde ne staje - poručio je Abazović.

# CRNA GORA
# DRITAN ABAZOVIĆ
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